Entelektüel ve akademik kuruşlara ek olarak 2013'den beri helal marketler de hem ulusal hem uluslararası düzeyde müşteri algısı, markalaşma, ürün ve süreç inovasyonu gibi alanlarda sektör devlerine danışmanlık verdi ve projeler yürüttü.

2015 yılında bir sosyal girişime yönelerek, Türkiye'de ilk defa sadece genç kadın konservatif gruba yönelik bir giyim ve hayat tarzı e-ticaret lean-start-up firması olan M-Line'i kurdu.