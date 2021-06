"Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu'na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim."

NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?

2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'nde sosyoloji doktorasını bitirdi. Aynı sene, Virjinya Üniversitesi, İleri Kültür Çalışmaları Watson Manor Enstitüsü'ne tez çalışmamı kitaplaştırmak için davet edildi.

Muslimism in Turkey and Beyond: Religion in the Modern World (Türkiye ve ötesinde Müslümancılık: Modern Dünyada Din) adlı kitabı 2015 yılında Palgrave MacMillan tarafından yayınlandı.