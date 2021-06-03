Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefete verdiği gazla erken seçimde iktidara geleceklerini iddia etti. Davutoğlu, bu komik açıklamaları yapsa da Gelecek Partisi'nin tepesinde kazan kaynıyor.
GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı Neslihan Çevik, partiden istifa ettiğini duyurdu. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda da yer alan isimlerden biri olan Neslihan Çevik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında partiden ayrıldığını açıkladı. Neslihan Çevik, şu ifadeleri kaydetti:
"Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu'na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim."
NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?
2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'nde sosyoloji doktorasını bitirdi. Aynı sene, Virjinya Üniversitesi, İleri Kültür Çalışmaları Watson Manor Enstitüsü'ne tez çalışmamı kitaplaştırmak için davet edildi.
Muslimism in Turkey and Beyond: Religion in the Modern World (Türkiye ve ötesinde Müslümancılık: Modern Dünyada Din) adlı kitabı 2015 yılında Palgrave MacMillan tarafından yayınlandı.
Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nde (Library of Congress), CAIR-Chicago, ve Notre Dame Üniversitesi'nde kitap imza günleri yaptı. 2018'de Hece Yayınları kitabını Türkçe'ye çevirdi ve yayınladı.
2014 yılında Türkiye'ye döndü. Akademik çalışmalarıma 'üçüncü dalga terörizm' çalışarak devam etti. Bu çalışmaları bir çok ulusal ve uluslararası medyada (CNN, Al Jazeera, Voice of America vb.) yer aldı ve NATO gibi kurumlarca atıfta bulunuldu.