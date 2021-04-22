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    • Güncel
    • 22.04.2021 10:37
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    • 22.04.2021 10:37
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    ! , (22 Nisan 2021)

    Gündemde yüzbinlerce kişi için seçenekleri araştırıyor. 2021 yılı mübarak 11 ayın sultanı Ramazan idrak edilirken Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getiriyor. , (22 Nisan 2021) sorgulamasını yapan vatandaşlar için seçenekleri haberimizde derledik. Her gün iftara ne yemek yapacağını düşünen, hem pratik hazırlansın hem de lezzetli ağır olmasın diyenler için yemek tariflerini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10. gün iftar menüsü!

    Ramazan ayının 10. gününün idrak edildiği 22 Nisan Perşembe gününde iftar için pratik yemek tarifleri araştırılmaya başlandı. 10. gün iftar menüsü sorgulaması da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere kolay hazırlanan ve lezzetli olan iftar yemeklerini haberimizde derledik. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da iftar menüsü çeşitleri haberimizde yer alıyor.

    BUGÜN NE PİŞİRSEMİFTAR MENÜSÜ

    PRATİK EZOGELİN ÇORBA

    Malzemeler
    1 su bardağı kırmızı mercimek
    1 tatlı kaşığı pirinç
    1 tatlı kaşığı bulgur
    2 çay kaşığı pul biber
    1 yemek kaşığı nane
    2 diş sarımsak
    1 orta boy soğan
    1 yemek kaşığı biber salçası
    1 yemek kaşığı tereyağı
    2 litreye yakın sıcak su
    Tuz

    Yapılışı:

    Ezogelin çorbası yapmak için düdüklü tencerede önce rendelemiş olduğumuz soğanı ve ezmiş olduğumuz sarımsağı tereyağında kavuruyoruz. Soğanlar diriliğini kaybetsin yeterli yakmadan orta ateşte kavuralım.
    Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave edip. Kavurmaya devam edelim.
    Bir iki karıştırdıktan sonra yıkadığımız mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ilave ederek karıştıralım.
    Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine boşaltalım.
    Düdüklünün kapağını ve düdüğünü kapattıktan sonra 10 dakika pişiriyoruz. Normal tencerede de yapabilirsiniz ama biraz daha geç pişecektir (yaklaşık 30-40 dakika sürecektir).

        ŞEHZADE KEBABI TARİFİ

        Malzemeler
        1 kg kuşbaşı dana eti
        5 adet patlıcan
        3 yemek kaşığı sıvı yağ
        2 adet soğan
        4-5 adet yeşil biber
        4-5 diş sarımsak
        1 çay kaşığı karabiber
        1 çay kaşığı pul biber
        Tuz
        1 yemek kaşığı domates salçası
        2 su bardağı et suyu
        Üzeri için;

        2 adet domates
        Soğan dilimleri
        Biber

        Yapılışı:

        Kuşbaşı doğranmış dana eti düdüklü tencereye alınır.
        Üzerini geçecek kadar su ile doldurulur.
        Tencerenin kapağı kapatılmadan bir süre kaynatılarak üzerinde biriken köpükler bir kaşık yardımı ile alınır.
        Ardından kapak kapatılarak orta ateşte buhar çıkana kadar pişirilir.
        Buhar çıkmaya başladığında buhar düğmesini aşağıya doğru indirerek kısık ateşte 10 dakika daha pişirilir.
        Patlıcanlar çizgili soyularak küpler halinde doğranır. 20 dakika kadar tuzu suda bekletilir.
        Bu sırada pişen etler düdüklünün havası kontrol edilerek kapağı açılır ve etlerin suyu süzülür.
        Suyu süzülen patlıcanlar havlu kağıt ile kurulanarak bol kızgın yağda kızartılır.
        Ayrı bir tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alınarak 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan pembeleşene kadar kavrulur.
        Bir süre sonra yeşil biberler de doğranıp ilave edilir. Sarımsaklar da eklenerek karıştırılır ve kavrulmaya devam edilir.
        Karabiber, pul biber, tuz ilave edilerek karıştırılır.
        Son olarak haşlanan etler ilave edilir ve karıştırılarak ocaktan alınır.
        Toprak kabımıza kızartılan patlıcanlar düzgün bir şekilde alınır ve hazırlanan etli karışım da alınarak her yeri eşit olacak şekilde karıştırılır.
        Üzeri domates dilimleri ve biberle süslenir.
        Yemeğin sosu için ayrı bir kap içerisinde 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı et suyunda ezilerek yemeğin üzerine gezdirilir.
        180 derece fırında domates ve biberler pişinceye kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir. Afiyet olsun.

        TEL ŞERİYELİ BULGUR PİLAVI

        Malzemeler
        1 yemek kaşığı tereyağı
        2 yemek kaşığı sıvı yağ
        1 su bardağı bulgur
        1 çay bardağı tel şehriye
        1/2 (yarım) yemek kaşığı domates salçası
        2 su bardağı sıcak su
        1 adet tavuk bulyon
        Tuz

            Yapılışı:

            Bulguru bir kaç su durulayıp, suyunu süzün.
            Tereyağı ve sıvı yağı yükseğe yakın ateşte tencereye alın, hafifçe kızdırdıktan sonra, tel şehriyeyi de ilave edin. Şehriyeler kahverengileşene kadar kavurun.
            Ardından salça, bulyon ve bulguru da ekleyerek, en az 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin.
            Sıcak su ve damak zevkinize göre tuz ilavesini yapın ve kısık ateşte, tercihen ocağın küçük gözünde tencerenin kapağını kapatarak, pilavımızı pişmeye alın.
            Suyunu çekip, bulgur taneleri piştiğinde, altını kapatıp, tencerenin ağzına havlu kağıt koyun ve kapağını kapatarak pilavı demlenmeye alın.
            Arzu ederseniz bulyon yerine, et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz.
            Tel tel, nefis şehriyeli bulgur pilavımız servise hazırdır.

            GÜLLAÇ TARİFİ

            Malzemeler
            10 yaprak güllaç
            1,5 litre süt
            2 su bardağı şeker
            Çekilmiş ceviz
            2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
            Üzeri için:

            File Fıstık
            Ceviz
            Nar tanesi

            Yapılışı:

            Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin.
            Daha sonra süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz.
            Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.
            Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.
            Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.
            Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.
            Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.
            İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.
            Tatlıyı buz dolabında muhafaza ediniz.
            En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.
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            Haberler Güncel 10. gün iftar menüsü! Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere kolay, nefis iftar yemekleri (22 Nisan 2021)