Yapılışı:

Kuşbaşı doğranmış dana eti düdüklü tencereye alınır.

Üzerini geçecek kadar su ile doldurulur.

Tencerenin kapağı kapatılmadan bir süre kaynatılarak üzerinde biriken köpükler bir kaşık yardımı ile alınır.

Ardından kapak kapatılarak orta ateşte buhar çıkana kadar pişirilir.

Buhar çıkmaya başladığında buhar düğmesini aşağıya doğru indirerek kısık ateşte 10 dakika daha pişirilir.

Patlıcanlar çizgili soyularak küpler halinde doğranır. 20 dakika kadar tuzu suda bekletilir.

Bu sırada pişen etler düdüklünün havası kontrol edilerek kapağı açılır ve etlerin suyu süzülür.

Suyu süzülen patlıcanlar havlu kağıt ile kurulanarak bol kızgın yağda kızartılır.

Ayrı bir tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alınarak 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan pembeleşene kadar kavrulur.

Bir süre sonra yeşil biberler de doğranıp ilave edilir. Sarımsaklar da eklenerek karıştırılır ve kavrulmaya devam edilir.

Karabiber, pul biber, tuz ilave edilerek karıştırılır.

Son olarak haşlanan etler ilave edilir ve karıştırılarak ocaktan alınır.

Toprak kabımıza kızartılan patlıcanlar düzgün bir şekilde alınır ve hazırlanan etli karışım da alınarak her yeri eşit olacak şekilde karıştırılır.

Üzeri domates dilimleri ve biberle süslenir.

Yemeğin sosu için ayrı bir kap içerisinde 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı et suyunda ezilerek yemeğin üzerine gezdirilir.

180 derece fırında domates ve biberler pişinceye kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir. Afiyet olsun.