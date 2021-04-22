Ramazan ayının 10. gününün idrak edildiği 22 Nisan Perşembe gününde iftar için pratik yemek tarifleri araştırılmaya başlandı. 10. gün iftar menüsü sorgulaması da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere kolay hazırlanan ve lezzetli olan iftar yemeklerini haberimizde derledik. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da iftar menüsü çeşitleri haberimizde yer alıyor.
BUGÜN NE PİŞİRSEMİFTAR MENÜSÜ
PRATİK EZOGELİN ÇORBA
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı pirinç
1 tatlı kaşığı bulgur
2 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı nane
2 diş sarımsak
1 orta boy soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 litreye yakın sıcak su
Tuz
Yapılışı:
Ezogelin çorbası yapmak için düdüklü tencerede önce rendelemiş olduğumuz soğanı ve ezmiş olduğumuz sarımsağı tereyağında kavuruyoruz. Soğanlar diriliğini kaybetsin yeterli yakmadan orta ateşte kavuralım.
Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave edip. Kavurmaya devam edelim.
Bir iki karıştırdıktan sonra yıkadığımız mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ilave ederek karıştıralım.
Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine boşaltalım.
Düdüklünün kapağını ve düdüğünü kapattıktan sonra 10 dakika pişiriyoruz. Normal tencerede de yapabilirsiniz ama biraz daha geç pişecektir (yaklaşık 30-40 dakika sürecektir).