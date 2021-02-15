Türkiye, Coronavirüs'e karşı örnek bir mücadele başlattı. Sağlık çalışanları, salgın boyunca canını hiçe saydı. Yoğun bakımdaki hastalarını yaşatmak için gecesini gündüzüne kattı. Dünyanın aşı bulamadığı dönemde kara kışa aldırmadı. Salgını bitirmek için 81 ildeki en ücra köşeye kadar aşıyı ulaştırdı. Doktor ve hemşirelerimizin bu mücadelesi, dünyadan takdir topladı.
Hollanda'nın ulusal kanalı RTL Nieuws, Türk sağlık personelinin üstün mücadelesini bültenine taşıdı. Van'da görev yapan Dr. Ayşenur Zengin ve ekibine övgüler yağdırdı. Gazeteci Olaf Koens, Dr. Zengin'in aşılama çalışmasına katıldı. Karlı yolları sağlık ekibiyle birlikte aştı. Beyaz kahramanların, karın içinde adeta 'tırmanarak' aşıyı vatandaşlara ulaştırdığını anlattı.
TÜRKİYE'NİN CORONAVİRÜS MÜCADELESİ DÜNYA GÜNDEMİNDE
Televizyonda, Hollanda hükümeti eleştirildi. "Kış şartları nedeniyle aşılama yarıda kesildi" denildi.