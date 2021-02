C VİTAMİNİ KORUMUYOR

Amerikan Jama Network Open dergisi, C vitaminin COVİD- 19 üzerindeki etkisini araştırdı. Dört farklı grup üzerinde yapılan araştırmaya göre yüksek dozda alınan C vitamini ve çinkonun virüsten korumadığı ortaya çıktı. Dahası, yüksek dozda takviyelerin mide bulantısı, ishal ve mide kramplarına yol açtığı açıklandı.