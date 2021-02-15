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    Dr. ekibiyle karlı yolları aştı: televizyonu beyaz meleğin mücadelesini haber yaptı

    ’da görevli Dr. , ekibiyle karlı yolları aştı. Coronavirüs salgınını bitirecek aşıyı, en ücra köşedeki köylere ulaştırdı. televizyonu, beyaz meleğin mücadelesini haber yaptı. Türk hekimlerine övgüler yağdırdı.

    Gönlü Zengin

    Türkiye, Coronavirüs'e karşı örnek bir mücadele başlattı. Sağlık çalışanları, salgın boyunca canını hiçe saydı. Yoğun bakımdaki hastalarını yaşatmak için gecesini gündüzüne kattı. Dünyanın aşı bulamadığı dönemde kara kışa aldırmadı. Salgını bitirmek için 81 ildeki en ücra köşeye kadar aşıyı ulaştırdı. Doktor ve hemşirelerimizin bu mücadelesi, dünyadan takdir topladı.

    Hollanda'nın ulusal kanalı RTL Nieuws, Türk sağlık personelinin üstün mücadelesini bültenine taşıdı. Van'da görev yapan Dr. Ayşenur Zengin ve ekibine övgüler yağdırdı. Gazeteci Olaf Koens, Dr. Zengin'in aşılama çalışmasına katıldı. Karlı yolları sağlık ekibiyle birlikte aştı. Beyaz kahramanların, karın içinde adeta 'tırmanarak' aşıyı vatandaşlara ulaştırdığını anlattı.

    TÜRKİYE'NİN CORONAVİRÜS MÜCADELESİ DÜNYA GÜNDEMİNDE
    Televizyonda, Hollanda hükümeti eleştirildi. "Kış şartları nedeniyle aşılama yarıda kesildi" denildi.

        SOĞAN SEBEP
        Covid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması devam etti. Bazı vatandaşlar, yasağa uymayıp sahile indi. İstanbul polisi ise gün boyu denetimdeydi. Sahilde gezenlerin bahaneleri şaşkına çevirdi! Polisin kimliğini istediği bir kadın, cezadan kurtulmak için markete soğan almaya gittigini söyledi!

        C VİTAMİNİ KORUMUYOR
        Amerikan Jama Network Open dergisi, C vitaminin COVİD- 19 üzerindeki etkisini araştırdı. Dört farklı grup üzerinde yapılan araştırmaya göre yüksek dozda alınan C vitamini ve çinkonun virüsten korumadığı ortaya çıktı. Dahası, yüksek dozda takviyelerin mide bulantısı, ishal ve mide kramplarına yol açtığı açıklandı.

        KAHRAMAN CORONA
        İzmir'de Mithat Arıkan (56) annesi Müşerref Arıkan'ı (92) COVİD- 19'dan kaybetti. Tedbir amaçlı kendisine de akciğer röntgeni çektirdi. Akciğer kanseri olduğu belirlendi. Geçtiğimiz hafta ameliyata alınan Arıkan'ın akciğerlerinden tümör temizlendi. Katil virüsün hayatını değiştirdiğini söyleyen Arıkan, "Şansım varmış. Bir yerde hayatımı ölümcül Corona'ya borçluyum" dedi.

            KORKÜÇ!
            Yeni Zelanda'da yeniden COVİD-19 alarmı başladı. Ülkede, 3 yeni vaka çıktı. Auckland şehri üç gün süreyle karantinaya alındı. Coronavirüs'e karşı en sert önlemlerin alındığı ülkede şimdiye kadar 2 bin 330 vaka çıktı. 25 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
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            Haberler Güncel Dr. Ayşenur Zengin ekibiyle karlı yolları aştı: Hollanda televizyonu beyaz meleğin mücadelesini haber yaptı