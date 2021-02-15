Türkiye, Coronavirüs'e karşı örnek bir mücadele başlattı. Sağlık çalışanları, salgın boyunca canını hiçe saydı. Yoğun bakımdaki hastalarını yaşatmak için gecesini gündüzüne kattı. Dünyanın aşı bulamadığı dönemde kara kışa aldırmadı. Salgını bitirmek için 81 ildeki en ücra köşeye kadar aşıyı ulaştırdı. Doktor ve hemşirelerimizin bu mücadelesi, dünyadan takdir topladı.