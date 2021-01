'DOĞRULUK VE HAKKANİYET ZEMİNİNDE VARLIK GÖSTERMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Altun, hakikat ötesi (post-truth) olarak adlandırılan bu çağda, gerçekleri bulanıklaştırıp tezviratı ön plana çıkaran zihniyetle mücadele etmenin ve hakikat savunucusu olmanın ancak iyi tasarlanmış bir iletişim stratejisiyle tesis edilebileceğini söyledi. Dijital medya mecralarında da doğruluk ve hakkaniyet zemininde varlık göstermenin stratejik önemi haiz olduğuna işaret eden Altun, "İletişim Başkanlığı olarak biz de Türkiye'de ve dünyada hakikatin önemine vurgu yapan çalışmalara imza atıyoruz. 'Yaşasın hakikat' şiarımızı her geçen gün daha geniş kesimlere ulaştırmaya ve hakikat savunucularının yanında durmaya devam ediyoruz. Yoğun ve kontrolsüz enformasyon çağında, kadim tabirimizle her daim 'agah ve müteyakkız olmak' her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu noktada, doğru ile yanlışı ayırt edebilme yetisi ile donanmış olmak, en hayati zırhımız ve silahımız olacaktır. Bu nedenle yeni dönemin getirdiği imkanların farkında olup bunlardan istifade etmek kadar, muhtemel tehditlere karşı uyanık olup bunlarla mücadele etmek de oldukça kritiktir" ifadelerini kullandı.