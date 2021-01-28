İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li eski vekil Berhan Şimşek'in 'militan' ifadelerini kullanarak devlet görevlilerini hedef almasına sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının '2021 yılı İnsan Kaynakları Değerlendirme Toplantısı'nda kurum personeline hitap etti.
Konuşmasına, asli memurluğa atanan personeli tebrik ederek başlayan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında, birlik ve beraberlik içinde, her bir çalışanın gayretleriyle Türkiye için önemli hizmetler ortaya koyacaklarına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda gücünün her geçen gün artması hasebiyle, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak çok güçlü bir zemin ortaya koyduğunu belirten Altun, Türkiye'nin siyasal gerçekleriyle uyumlu bu sistemde devletin tüm kurumlarının 'millet merkezli' olarak yeniden yapılandırıldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da bu sistemin ortaya koyduğu yeni yönetim vizyonunun en önemli köşe taşlarından biri olduğunu vurgulayan Altun, gerek kurumlar arasındaki stratejik fonksiyonu gerekse çok boyutlu yapısıyla İletişim Başkanlığı'nın önemli bir görev icra ettiğini söyledi.
Türkiye anlatısının, tezlerinin, iddialarının ve uygulamalarının uluslararası kamuoyuna doğru, sürdürülebilir ve bütünlüklü bir iletişim stratejisiyle izahını sağlamak için durmaksızın çalıştıklarını dile getiren Altun, "Tüm mesaimizi, bölgede ve dünyada söz sahibi olan ülkemizin yükselişine yakışır nitelikte ve değerde faaliyetler gerçekleştirmeye adamış durumdayız" dedi.