Altun, sürekli yenilenme ve gelişme içinde olmanın aynı zamanda millete ve tüm insanlığa karşı sorumluluğun da gereği olduğunu belirterek, "İletişim Başkanlığı olarak biz de kurumsal kapasitemizi geliştirmek için bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Stratejik planlama çerçevesinde, yüksek kalite anlayışıyla beşerî kaynaklarımızdan mevzuat ve fiziki altyapımıza kadar bütün alanlara sürekli yatırım yapıyor ve kurumumuzu geliştiriyoruz. Her bir çalışanımız ülkemizin ve Başkanlığımızın hakikat mücadelesine omuz veriyor" diye konuştu.



'DEVLETİMİZİ, KURUMLARINI VE ÇALIŞANLARINI HEDEF ALMAK İHANETTİR'

Türkiye'de siyaset ve medyanın bir kesiminin hakikatin her türlüsüne savaş açmışçasına hareket ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Gün geçmiyor ki devletin bir çalışması, bir projesi, bir icraatı hedef alınmasın ve yalanlarla kamuoyu manipüle edilmesin. Özellikle son günlerde, toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin, toplumu kutuplaştırma pahasına, sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştirdiklerine şahit oluyoruz. Hakaretlerin boyutu zaman zaman öyle yüksek bir noktaya taşınıyor ki bunlara cevap vermek bile insani açıdan bize zul geliyor. Kurum ve çalışanlarına yönelik her geçen gün dozu daha da artan hakaretlere, atanmış-seçilmiş bağlamına hapsedilen yüzeysel cehalet dolu tartışmalarla muhatap oluyoruz."





Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırının son günlerde 'militan' söylemiyle kendini gösterdiğini aktaran Altun, bu söylemin demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine saldırı anlamına geldiğini ifade etti. Muhalefet etmenin ve eleştiride bulunmanın demokratik sınırlar içinde olması gerektiğini ve Türkiye'nin hak etmediği bu seviyesiz dilin toplumda da bir karşılığı olmadığını belirten Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin ve büyük bir medeniyetin varisidir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Elbette bunların bizleri çalışmalarımızdan alıkoyması ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü Türkiye idealine yürümemizi engellemesi asla mümkün değildir" dedi.