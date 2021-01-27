AHaber CANLI YAYIN

TBMM Genel Kurulumuz dün itibari ile çalışmalarına başladı. Aradan geçen süre içerisinde milletvekilleri arkadaşlarımızla görüşme imkanları bulduk. Salgın sebebi ile ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta başladık. 2 haftada 27 kongremizi tamamlamış olacağız bugün itibarıyla toplamda da 47 il kongresini tamamlamış olduk.

AK Parti'nin girdiği 15 genel seçimin birinci olarak çıkmasının sırrı milletimizle tesis ettiği gönül bağıdır. AK Partiyi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de ülkemizi sürekli daha ileriye taşımaya çalışarak bu vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.



Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere bunları geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak anlatmamız şarttır. Dün Elazığ'da daha öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslim törenine katıldık. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.



Cuma günü Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu ile bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'ye verdikleri samimi destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.



Geçtiğimiz yılı 169 buçuk milyar dolar ihracat ile kapatan program hedefinin de üzerine çıkaran iş dünyamıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...