CHP'li Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüzü değil ifşa edeni vekili Sera Kadıgil ise AK Parti'yi suçladı!







'CHP İÇİNDE TACİZ VE TECAVÜZ TABİİ Kİ OLACAK'

Meclis'te görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri, CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili tepkilerini dile getirdi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li vekillerden belediyelere kadar sık sık gündeme gelen taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili CHP'li kadın milletvekillerine seslendi. CHP'li kadın milletvekillerinin tepkileri üzerine Çalık, "Siz önce partilileriniz tarafından tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın" diye karşılık verdi.

CHP milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise söz aldığı sırada,diyerek, yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını adeta doğrulamış oldu.Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eşine şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan 3 çocuk annesi D.K'yı gündeme getirdi. AK Partili Zengin, "Tuma Çelik sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor" dedi.

AK PARTİLİ ÇALIK, CHP'Lİ KADIN VEKİLLERE SESLENDİ