Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından birçok isim farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bu isimlerden biri de Saliha Sera Kadıgil Sütlü oldu.
DİN DÜŞMANLIĞI, IRKÇILIK, NEFRET
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil Sütlü, twitter hesabından din düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemleriyle dikkat çekiyordu.
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