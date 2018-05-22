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CHP'de ezan düşmanı milletvekili adayı oldu

24 Haziran seçimleri öncesi partiler milletvekili aday listelerini dün itibariyle YSK'ya sundular. CHP'nin 2014 yılından itibaren parti meclisi üyesi olan 'i İstanbul'dan milletvekili adayı göstermesi büyük tepki topladı. Kadıgil daha önce attığı İslamofobik tweetlerle gündeme gelmiş ve hakaretleri sebebi ile gözaltına alınmıştı.

CHPde ezan düşmanı aday

Cumhurbaşkanı 'ın seçimleri 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından birçok isim farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bu isimlerden biri de Saliha Sütlü oldu.

DİN DÜŞMANLIĞI, IRKÇILIK, NEFRET
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil Sütlü, twitter hesabından din düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemleriyle dikkat çekiyordu.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 15:45
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