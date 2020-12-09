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    • 09.12.2020 20:00
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    Grup Başkanvekili Engin Altay: Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlık göreviyle ilgili aranan bütün donanıma, sahip olduğuna kefiliz

    Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı 'nun, 'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan için adaylığının görülmediğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlık göreviyle ilgili aranan bütün donanıma, sahip olduğuna kefiliz" yorumunda bulundu.

    AA
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için tüm vasıflara sahip

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.

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    CHP Grup Başkanvekili Altay, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    MUHARREM İNCE HAKKINDA KONUŞTU

    Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine Altay, parti kurmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu belirterek, başarılar diledi.

    KILIÇDAROĞLU'NU ÖVGÜYE BOĞDU

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?"ifadeleri ve adaylığa Millet İttifakı ile karar verileceğine dair sözleriyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

    "Demirel'in, 'Siyasette 24 saat uzundur' sözü vardır. Normal şartlarda seçim 2023'te. Kişisel olarak 2021'de Türkiye'nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatini taşıyorum. CHP, son seçimlere Millet İttifakı ile girmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur. Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok. Sayın Genel Başkanımızın siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Sayın Genel Başkanımızın bir adaylığı görülmemektedir. Kendisinin de benzer açıklaması vardır. CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı ile danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir. Bunda tereddüt yoktur. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak bilmiyorum ama Erdoğan cumhurbaşkanı olamayacak."
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    Haberler Güncel CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlık göreviyle ilgili aranan bütün donanıma, sahip olduğuna kefiliz