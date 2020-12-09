"Demirel'in, 'Siyasette 24 saat uzundur' sözü vardır. Normal şartlarda seçim 2023'te. Kişisel olarak 2021'de Türkiye'nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatini taşıyorum. CHP, son seçimlere Millet İttifakı ile girmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur. Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok. Sayın Genel Başkanımızın siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Sayın Genel Başkanımızın bir adaylığı görülmemektedir. Kendisinin de benzer açıklaması vardır. CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı ile danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir. Bunda tereddüt yoktur. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak bilmiyorum ama Erdoğan cumhurbaşkanı olamayacak."