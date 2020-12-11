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    • 11.12.2020 11:31
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    DHKP-C'li 'ın tutuklanması 'i rahatsız etti

    ’den ’a kaçmaya çalışırken yakalanan DHKP-C’li avukat ’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi terör sevici medyayı rahatsız etti. ’nün tetikçisi olarak bilinen Ünsal’ın tutuklanmasını eleştirdi. Söz konusu haberde, "'Hapishanede kalamaz' raporu olan avukat Aytaç Ünsal tutuklandı" denildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü 'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.

    Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.

    TELE1, DHKP-C'Lİ TERÖRİST ÜNSAL'IN TUTUKLANMASINI ELEŞTİRDİ
    TV yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li terörist 'ın tutuklanmasını eleştirdi. Haber "'Hapishanede kalamaz' raporu olan avukat Aytaç Ünsal tutuklandı" olarak yayınlandı.

    DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, 'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı açlık eylemi nedeniyle baş gösteren sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

    GÖZALTINA ALINMA ANLARI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.

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