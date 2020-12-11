Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.

Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.

TELE1, DHKP-C'Lİ TERÖRİST ÜNSAL'IN TUTUKLANMASINI ELEŞTİRDİ

Tele1 TV yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li terörist Aytaç Ünsal'ın tutuklanmasını eleştirdi. Haber "'Hapishanede kalamaz' raporu olan avukat Aytaç Ünsal tutuklandı" olarak yayınlandı.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı açlık eylemi nedeniyle baş gösteren sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

GÖZALTINA ALINMA ANLARI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.