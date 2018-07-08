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Saliha 'in yemin fiyaskosu

'den milletvekili seçilen İslam düşmanı Saliha , Meclis'teki yemin töreni sırasında metni okumakta zorlanarak gülme krizine girdi.

Saliha Sera Kadıgilin yemin fiyaskosu

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.

BAŞTAN OKUDU

İstanbul Milletvekili kürsüye gelerek yemin metnini ezbere okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Yemini kesip başkana dönerek "Olmadı baştan alabilir miyim" diye sordu.

Kadıgil'in yemin sırasında gülerek ciddiyetsiz tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Kadıgil daha sonra yemin metni için gülerek, "Ezberlememek gerekiyormuş" diyerek kağıttan okudu ve yeminini gerçekleştirdi.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 12:55
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