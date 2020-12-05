Halkı öfkeye sokan iğrenç olaylar bitmek bilmiyor. Bunlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz gün CHP'nin Sultangazi ilçe teşkilatında yaşanan tecavüz girişimi Türkiye'nin gündemine düştü.
TERÖRİST VE TECAVÜZCÜ DOSTU CANAN KAFTANCIOĞLU!
PKK'lı teröristlerle arkadaşlığı, terör oluşumlarıyla dirsek temasıyla tepkilerin hedefinde olan üstelik tecavüz olaylarını da sümenaltı etmesiyle gündemi meşgul eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Murat Poyraz için halen harekete geçmedi.
Tecavüze yeltenen Murat Poyraz, halen CHP'nin internet sitesinde Sultangazi İlçe Başkanı olarak görülüyor.
TACİZCİ CHP'Lİ MURAT POYRAZ'IN CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA ŞOK TWEETİ ORTAYA ÇIKTI
Genç kadını tecavüz etmeye kalkan CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın geçtiğimiz yaz, "Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası! Yanlış anlaşılmasın. Dosyada Cinayet yok, çocuklara taciz, tecavüz yok. Kara para yok, yolsuzluk, hırsızlık, evrakta sahtecilik yok. Üstelik diploması yokken var demiyor. Dosyada sadece tweet var evet sadece tweet." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
CHP GENEL MERKEZİ DE SUSKUN!
CHP merkezi yönetimi ise tacizci yöneticileri hakkında ne işlem yapıyor ne de bir açıklamada bulunuyor.
MAĞDUR GENÇ KADIN, TECAVÜZ GİRİŞİMİNİ ANLATMIŞTI
CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz kendisinden yardım isteyen genç kadının eşinden ayrı yaşadığını ve bir başkasından hamile kaldığını öğrenince tacize başladı.
CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ile tanıştırıldığını ifade eden mağdur kadın, "Odasına girdik 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" açıklamasında bulundu.
YARDIM ETMEYE ÇAĞIRDI TACİZ ETTİ!
Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın öğrendiğini ve kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."
TACİZE YELTENDİĞİ MAĞDUR GENÇ KADINI DÖVEREK TEHDİT ETTİ!
Genç kadının yaşananları anlatmasından korkan Poyraz bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" dedi.
PARAYLA SUSTURMAYA ÇALIŞTI
Poyraz'ın oğlu tarafından da darbedildiğini ifade eden genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü.
Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek kurtulduğunu açıkladı.
ÜMRANİYE'DEKİ TACİZCİ CHP'Lİ YÖNETİCİ, 7 AY DAHA GÖREVDE KALMIŞ!
Öte yandan 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. tam yedi ay görevde kaldı ve geçtiğimiz Ağustos'ta istifa etmek zorunda kaldı.