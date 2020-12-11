



YENGEYE TACİZ SKANDALINDA AYRINTILARI

İddiaya göre; Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., yengesi olan mağdur kadın ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. Z.A. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu. U.G Y., asistanı olan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, "Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şeyler yaşamayı düşündün mü?" gibi sorular soruyordu.