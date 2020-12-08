



Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.