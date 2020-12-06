CHP'nin Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in süt satma bahanesiyle evine gittiği öğretmen Emine S.'ye tacizde bulunduğu olayın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk ihraç talebini onaylamadığı ortaya çıktı. YDK'nın 2013'te ihracı reddetmesi üzerine görevine dönen tacizci ilçe başkanının 2019'da ihraç edilmesi ise dikkat çekti. Kadın öğretmene tacizden 5 ay hapis yatan Çiçek ile ilgili SABAH'a konuşan CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Çiçek'in 2013'te istenen ihracının YDK tarafından kabul edilmediğini, ihraç talebinin 2019'da kabul edildiğini söyledi. CHP'de bu tür insanların yerinin olmaması gerektiğini belirten Coşkun, "Sadece CHP değil hiçbir partide hiçbir STK'da böyle insanların olmaması gerek" ifadelerini kullandı.