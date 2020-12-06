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    • 06.12.2020 07:22
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    'de taciz skandalları sürüyor! Tacizci başkanın ihracına 6 yıl sonra onay

    'deki taciz skandalları birbiri ardına patlıyor. Kadın öğretmene tacizden dolayı 5 ay hapis yatan Akıncılar İlçe Başkanı 'in, 2013 yılında ihracının reddedildiği ortaya çıktı.

    Sabah
    Tacizci başkanın ihracına 6 yıl sonra onay

    'nin Akıncılar İlçe Başkanı 'in süt satma bahanesiyle evine gittiği öğretmen Emine S.'ye tacizde bulunduğu olayın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk ihraç talebini onaylamadığı ortaya çıktı. YDK'nın 2013'te ihracı reddetmesi üzerine görevine dönen tacizci ilçe başkanının 2019'da ihraç edilmesi ise dikkat çekti. Kadın öğretmene tacizden 5 ay hapis yatan Çiçek ile ilgili SABAH'a konuşan CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Çiçek'in 2013'te istenen ihracının YDK tarafından kabul edilmediğini, ihraç talebinin 2019'da kabul edildiğini söyledi. CHP'de bu tür insanların yerinin olmaması gerektiğini belirten Coşkun, "Sadece CHP değil hiçbir partide hiçbir STK'da böyle insanların olmaması gerek" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel CHP'de taciz skandalları sürüyor! Tacizci başkanın ihracına 6 yıl sonra onay