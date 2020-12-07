



SALICI'NIN AÇIKLAMALARIYLA İDDİALARI DEVAM ETTİRMİŞLER

Küçükkaya, taciz iddialarını duyurduklarını iddia ettiği son haberi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yaptığı savunma nezdindeki açıklamaları oldu. Salıcı'nın yaptığı açıklamayı birinci sayfamızdan 6 Aralık'ta duyurduk' diyen Küçükkaya, okuyucularla alay etti. Salıcı'nın açıklamaları 'Tacize sıfır tolerans gösterildi' başlığıyla verildi.



Cumhuriyet'in tutumu taciz mağdurlarından yana değil CHP yöneticilerinden yana böyle olurken CHP'de geçtiğimiz hafta 8 ayrı taciz ve cinsel saldırı olayı meydana geldi. Cumhuriyet bu olaylardan Maltepe'deki vaka haricinde hiç birisini görmedi.