SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Veysi Uyanık'ın H.D.C'ye cinsel içerikli mesajlarının ve şantajlarının tespit edilmesi üzerine iddianame hazırlandı. 'Cinsel taciz' ve 'Şantaj' suçlarından hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Uyanık'ın, Ankara 28. Asliye Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan Uyanık'ın davası mahkeme heyeti tarafından 25 Mart'a ertelendi.

GAZETECİLER SALONA ALINMADI

Veysi Uyanık'ın 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına Hakimi Şura Genç Toy'un talimatı üzerine basın mensupları duruşmanın başında salona alınmadı. Israr üzerine gizlilik kararı olmamasına rağmen kapalı görülen duruşmanın sonuna doğru alınan gazeteciler hakimin tepkisi ile karşılaştı. Bu sırada duruşmanın sonunda salona alınan gazeteciler CHP İl Başkanı Veysi Uyanık'ın Avukatı Zeynep Melisa Akyüz'ün sözlü tacizine uğradı. Sanık Uyanık'ın avukatı, mahkeme salonundan çıktığı esnada elindeki duruşma zaptını gazetecilere sallayarak, "Artık alamazsınız" ifadelerini kullandı.