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    • 10.12.2020 23:26
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    İslam düşmanı milletvekili : CHP içinde , tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz

    Ezan üzerinden İslam düşmanlığı yapan İstanbul Milletvekili şimdi departisindeki leri savundu. TBMM Genel Kurulu’nda adları sık sık ve tecavüz olaylarıyla anılan ve CHP’li milletvekillerine tepki gösterildi. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün özrü kabahatinden büyük oldu. Sütlü, söz aldığı sırada, taciz ve tecavüz olaylarına “cinsiyet eşitsizliğini” dayanak yaparken, “CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz” sözlerini sarf etti.

    Sabah

    Dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tepki gösterdi.

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    "SİZİN VEKİLİNİZKEN BİR KADINA TECAVÜZ ETMİŞ"

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eşine şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan 3 çocuk annesi D.K'yı gündeme getirdi. AK Partili Zengin, "Tuma Çelik sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor" dedi.

    AK PARTİLİ ÇALIK, CHP'Lİ KADIN VEKİLLERE SESLENDİ

    AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise son dönemde CHP'li vekillerden belediyelere kadar sık sık gündeme gelen taciz ve tecavüz olayları ile ilgili olarak CHP'li kadın milletvekillerine seslendi. CHP'li kadın milletvekillerinin tepkileri üzerine Çalık, "Siz önce partilileriniz tarafından tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın" diye karşılık verdi.



    CHP, GÜNDEME GETİRENLERİ KINADI

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Çalık'ın tepkileri üzerine söz alarak, taciz ve tecavüzleri görmezden geldiği gibi CHP'nin karalanmaya çalışıldığını iddia ederek, taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getirenleri kınadığını ifade etti.



    AK PARTİLİ ZENGİN MAĞDURUN KOMİSYONDAKİ İFADESİNİ ANLATTI

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de tecavüz olaylarını araştırmak için Meclis'te komisyon kurulduğunu hatırlatarak, HDP'li Tuma Çelik olayıyla ilgili mağdurun komisyonda dinlendiğini hatırlattı. AK Partili Zengin, "Mağdur hanımefendi diyor ki 'HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İnsanlıksa biz de insanız, Kürtse biz de Kürttük, böyle mi savunuyorsunuz, sen insan olmadıktan sonra nereye gidersen git' diyor. Biraz önce ne dendi 'bizim hiçbir milletvekilimizin haberi yok' diyor, ama mağdur 'buraya ayak basarsan bacaklarını kırarız denildi' diyor. Yani herkes her şeyi biliyor. Siz neyi savunuyorsunuz" diyerek tepkisini gösterdi.

    CHP'NİN İÇİNDE TACİZ, TECAVÜZ TABİİ Kİ OLACAK

    CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise söz aldığı sırada, "CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz" diyerek, yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını adeta doğrulamış oldu.
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    Haberler Güncel İslam düşmanı CHP milletvekili Sera Kadıgil: CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz