AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de tecavüz olaylarını araştırmak için Meclis'te komisyon kurulduğunu hatırlatarak, HDP'li Tuma Çelik olayıyla ilgili mağdurun komisyonda dinlendiğini hatırlattı. AK Partili Zengin, "Mağdur hanımefendi diyor ki 'HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İnsanlıksa biz de insanız, Kürtse biz de Kürttük, böyle mi savunuyorsunuz, sen insan olmadıktan sonra nereye gidersen git' diyor. Biraz önce ne dendi 'bizim hiçbir milletvekilimizin haberi yok' diyor, ama mağdur 'buraya ayak basarsan bacaklarını kırarız denildi' diyor. Yani herkes her şeyi biliyor. Siz neyi savunuyorsunuz" diyerek tepkisini gösterdi.

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