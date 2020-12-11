HİÇ BU KADAR KURUMAMIŞTI

Kazandere Barajı'nda koyunlarını otlatan Mehmet Aksoy "Daha önce böyle değildi. Bu sene komple kurudu. Burada eskiden balıklar vardı. Şimdilik koyunları otlatıyoruz. 50-60 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç bu kadar kurumamıştı. Daha önce bir kez de bir kuraklık oldu ancak o zaman bu kadar kurumamıştı. Artık Allaha yalvaracağız, yağmur kar gelsin diye" dedi.