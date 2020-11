Muhteşem dönüşüm

ASIRLIK YOLLAR

Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi Erzurum'da ulaşım alanında da dev projelere imza attı. Şehir merkezindeki mevcut ana arterleri günün şartlarına göre bakım ve onarımdan geçirerek yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında kente çok sayıda yeni ulaşım ağı da kazandırdı. Hizmete giren her yeni yol, kent içi trafik yükünü büyük ölçüde azaltırken; Erzurum, "ulaşılabilir şehirler" sıralamasında zirveye oynamaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da asırlık yollar inşa ettiklerini belirterek, "Hizmete açtığımız ve günün ihtiyaçlarına göre yenilediğimiz her yeni ulaşım ağıyla hem nitelikli ulaşım alternatifleri oluşturuyor, hem de Erzurum'a değer katmaya devam ediyoruz" dedi.