Muhteşem dönüşüm

İstanbul'da elde ettiği tecrübeleri doğup büyüdüğü topraklarda uygulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yönettiği kentte hayata geçen dev projelerle başarıdan başarıya koşuyor. Yatırım bütçesi kullanımında üç kez üst üste birinci seçilen Başkan Sekmen, Erzurum'da tabiri yerindeyse değişim ve dönüşümün öncüsü oldu. Göreve başlar başlamaz kentsel dönüşümde çığır açan tecrübeli yönetici, "Korunan tarih dönüşen kent" sloganıyla 6 bin yıllık tarihe sahip kadim kenti adeta açık hava müzesine dönüştürdü. Sekmen, şunları kaydetti: "Kent tarihinin gün yüzüne çıkması amacıyla büyük bir titizlikle yürütülen 'Kültür Yolu Projemiz', medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını ortaya çıkaran en önemli projeler arasındadır. Erzurum, modern mimari tasarımlarla Avrupa şehirleri gibi kentsel Rönesans devri yaşayacak. Geçmişten gelen tarihi misyonun sorumluluklarını yerine getirecek olan Erzurum, bilim adamlarının öngörülerinde yer aldığı gibi gelişen kentler, kültür kentleri, yeşil kentler ve paylaşan kentler gibi modern şehir akımları arasında yerini alacaktır. Erzurum'da doğal ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve sürekliliğin sağlanması adına kültür ve tarihin günümüze bıraktığı değerleri koruyup, yarınlarımıza güvenle bırakacağımız mutlu bir şehir inşa ediyoruz."
BİLİM ÜSSÜ OLUYOR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesi bilim dünyasından takdir görüyor. Her etabını bizatihi tasarlayan Başkan Mehmet Sekmen, "Erzurum Bilim Merkezi projemizle birlikte sadece ilimizde değil bölgemizdeki yeni yetenekleri ve geleceğin dâhilerini yetiştireceğiz" dedi. Sekmen, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Bilim Erzurum, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır, ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurduk. Merkezin en etkileyici bölümü olan Planetaryumda 12 metre çapında, 4K çözünürlükteki kubbemizde gezegen ve yıldızları gözlemleme imkanına sahip olacaklar. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonudur. Uzay ve Astronomi alanında verilecek birçok eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçecek olan 'Erzurum Bilim Merkezi Planetaryumu' bu özelliği ile Türkiye'de dördüncü en iyi Planetaryumudur.
ASIRLIK YOLLAR
Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi Erzurum'da ulaşım alanında da dev projelere imza attı. Şehir merkezindeki mevcut ana arterleri günün şartlarına göre bakım ve onarımdan geçirerek yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında kente çok sayıda yeni ulaşım ağı da kazandırdı. Hizmete giren her yeni yol, kent içi trafik yükünü büyük ölçüde azaltırken; Erzurum, "ulaşılabilir şehirler" sıralamasında zirveye oynamaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da asırlık yollar inşa ettiklerini belirterek, "Hizmete açtığımız ve günün ihtiyaçlarına göre yenilediğimiz her yeni ulaşım ağıyla hem nitelikli ulaşım alternatifleri oluşturuyor, hem de Erzurum'a değer katmaya devam ediyoruz" dedi.
"YENİDEN İNŞA ETTİK"
Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümde kentte hayata geçen projelerin Türkiye'ye adeta rol modeli olduğunu söyledi. Başkan Sekmen, "Ziya Paşa'ya ait olan ve hepimizin de sık sık kullandığı veciz bir sözü vardır: 'Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!' diye... İşte bu veciz ifade, hamdolsun ki bugün tam da bizim yaptığımız işleri ve ürettiğimiz hizmetleri tarif ediyor. Öyle ki... Çok uzak değil, yakın tarihimizde denilseydi ki; 'Belediyeler gün gelecek devasa konutlar inşa edecek' diye, emin olun buna hiç kimseler inanmazdı. Ama bu hayal bugün gerçek oldu. Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir Türkiye destanı yazan AK Parti'miz, yerel yönetimlere öyle bir vizyon ve öyle bir hareket kabiliyeti kazandırdı ki; Bugün bizler Erzurum'da ve Türkiye'nin dört bir yanında ilklere imza atıyor, olmazları olduruyor ve halkımıza hizmet için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. 'Kentsel Dönüşümde Erzurum Modeli' vizyonu kapsamında yerinde dönüşüm sloganıyla 6 yılda konutlaşmada dev projelere imza attık. Şuana kadar ihtiyaç sahibi ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için 3 bin konut inşa ettik. 'Çekirdek Erzurum' diye tabir ettiğimiz şehir merkezi, çarpık ve metruk yapılardan geçilmez bir haldeydi. Kadim şehrimizin tarihini yansıtan eserler, gecekondular arasında sıkışıp kalmış, boğulup gitmişti. Nakış işler gibi, şehir merkezimizi sil baştan imar ettik; kamulaştırdık, Erzurum'un tarihinde görülmemiş bir kentsel dönüşüm başarısına imza attık" diye konuştu.
"ŞEHRİMİZ YEMYEŞİL OLDU"
Başkan Sekmen, "Erzurum'da inşa ettiğimiz yeni Millet Bahçelerimizle şehrimizin adeta florası da değişti" dedi. 100'ü aşkın çiçek çeşidiyle donatılan bahçelerin aynı zamanda mesire alanları olduğunu belirten Sekmen, şunları kaydetti: "Aziziye Millet Bahçesi, Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Millet Bahçesi, 300 bin metrekare alana kurduğumuz Olimpiyat Millet Bahçesi, 500 dönüm alan üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Rekreasyon Alanı ve Millet Bahçesi, Hilalkent Millet Bahçesi, 15 Temmuz Milli İrade Alanı ve Millet Bahçesi, Abdurrahman Gazi Millet Bahçesi, 100. Yıl Millet Bahçesi başta olmak üzere Erzurum'a 6 yılda toplam 236 park yaptık. Şu an Erzurum tabiatla, doğayla iç içe olan modern bir görünüme kavuştu. Kent merkezi ve ilçelerimizde hayata geçen modern peyzajlarla da şehrimize tabiri yerindeyse yeni bir çehre kazandırdık."
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mega projelerinden biri olan Avrupa'nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, çiftçilere umut ışığı oldu. Çiftçiler, "Hayvan alımı için takım elbise ile sanki markete gider gibi gelip buradan besi hayvanlarını alıyorlar. Toz yok, toprak yok, her yer modern ve tertemiz. Böyle bir tesisin ülkemizde eşi ve benzeri yok. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve inanıyoruz ki bu dev yatırım sadece bölgenin değil, Türkiye'nin ve hatta komşu ülkelerin bile et ihtiyacını karşılayacak" dedi.
EN BÜYÜK FUAR MERKEZİ
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kadim kentin bir kongre merkezi olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Fuar Merkezi'nin şehrin ufkunu değiştirdiğini ifade eden Başkan Sekmen, şöyle devam etti. "Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ni, Erzurum Havalimanı yolu'nda inşa ettik. Fuar merkezimiz 25 bin metrekare kapalı alan, otopark ve diğer sosyal birimlerle birlikte toplam da ise 40 bin metrekare açık alanı kapsıyor. 'Orta Doğu'nun en büyük fuar merkezi' unvanına sahip."