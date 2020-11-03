Muhteşem dönüşüm

"YENİDEN İNŞA ETTİK"

Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümde kentte hayata geçen projelerin Türkiye'ye adeta rol modeli olduğunu söyledi. Başkan Sekmen, "Ziya Paşa'ya ait olan ve hepimizin de sık sık kullandığı veciz bir sözü vardır: 'Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!' diye... İşte bu veciz ifade, hamdolsun ki bugün tam da bizim yaptığımız işleri ve ürettiğimiz hizmetleri tarif ediyor. Öyle ki... Çok uzak değil, yakın tarihimizde denilseydi ki; 'Belediyeler gün gelecek devasa konutlar inşa edecek' diye, emin olun buna hiç kimseler inanmazdı. Ama bu hayal bugün gerçek oldu. Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir Türkiye destanı yazan AK Parti'miz, yerel yönetimlere öyle bir vizyon ve öyle bir hareket kabiliyeti kazandırdı ki; Bugün bizler Erzurum'da ve Türkiye'nin dört bir yanında ilklere imza atıyor, olmazları olduruyor ve halkımıza hizmet için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. 'Kentsel Dönüşümde Erzurum Modeli' vizyonu kapsamında yerinde dönüşüm sloganıyla 6 yılda konutlaşmada dev projelere imza attık. Şuana kadar ihtiyaç sahibi ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için 3 bin konut inşa ettik. 'Çekirdek Erzurum' diye tabir ettiğimiz şehir merkezi, çarpık ve metruk yapılardan geçilmez bir haldeydi. Kadim şehrimizin tarihini yansıtan eserler, gecekondular arasında sıkışıp kalmış, boğulup gitmişti. Nakış işler gibi, şehir merkezimizi sil baştan imar ettik; kamulaştırdık, Erzurum'un tarihinde görülmemiş bir kentsel dönüşüm başarısına imza attık" diye konuştu.