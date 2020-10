Son dakika: Kovid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski! Uzman isim uyardı: Hasta değiller ama risk altındalar

'HASTA DEĞİLLER AMA RİSK ALTINDALAR'

Prof. Dr. Akay, hareketsiz olan her bireyde pıhtı riskine dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs olmuş ve yoğun bakımda yatan hasta; her yoğun bakımda yatan hasta gibi risk altında. Bu virüse yakalanmamış ve evinde de hastalığa yakalanmamak için kendini izole etmiş olan hasta grubu var. Bu kişiler de risk altında. Hasta değiller; ama risk altındalar. Çünkü hareketsizler. Saatlerce ekran başındalar. Saatlerce bilgisayar başındalar. Ve bunların her birisi hareketsizlik oluşturuyor.