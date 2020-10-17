Son dakika: Kovid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski! Uzman isim uyardı: Hasta değiller ama risk altındalar





'PIHTININ BİR KAÇ AKIBETİ VAR'

Prof. Dr. Akay, pıhtı atmasının vücutta birkaç akıbeti olacağına işaret ederek, "Birinci aşaması bacaklarımızda oluşan pıhtı, akciğerlere gitti diyelim, bu oluşan pıhtı miktarına göre kişinin hayatına kast edebilir, bu çok kötü bir senaryo. Ya da oradaki pıhtı kronik vaziyette kalabilir ve akciğer basıncını yükselten bir hastalığa yol açabilir. Veya bacaktaki bu pıhtı bacak damarlarında kalarak kişinin bacağında şişme, ağrı, kramp girmesi gibi vaziyetler oluşturabilir. İyi senaryo da şu; eğer o pıhtıya zamanında müdahale edebilirsek veya vücudun o pıhtıya müdahale etmesine izin verecek zaman aralığı olursa vücudumuz o pıhtıyı damar duvarına sıvamaya ve yok etmeye; en azından hayatımıza kast etmeyecek duruma getirmeye çabalıyor. Bu pıhtıya müdahale edecek kuvvetli ilaçlarımız da mevcut" ifadelerini kullandı.

