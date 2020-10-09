Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan: Ege ve ’de asla geri adım atmayacağız

    Başkan Erdoğan, gazetesine mülakat verdi. Tüm dünyaya mesaj gönderdi: Ege ve ’de asla geri adım atmayacağız. ’ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri geri alıyor.

    Başkan , ve Kuveyt'e günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Katar'da yayımlanan "The Peninsula" gazetesine mülakat verdi.

    Doğu Akdeniz'den Azerbaycan'a kadar tüm gelişmeleri değerlendirdi:

    Ege ve meselesi 'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

    'ın katliam gerçekleştirdiği Karabağ başta olmak üzere 'ın topraklarının bir bölümünü işgali, 30 yıldır devam ediyor. Azerbaycan da topraklarını kurtarmak için harekete geçti ve şimdi Ermenistan'ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri geri alıyor. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan devletinin, halkının yanındadır.

    Erdoğan, "30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır" dedi.


    EĞİLMEDİK EĞİLMEYİZ
    Erdoğan, sosyal medya hesabından "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla bir video paylaştı. Videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz" sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Ege ve Akdeniz’de asla geri adım atmayacağız