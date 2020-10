Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Kuveyt'e günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Katar'da yayımlanan "The Peninsula" gazetesine mülakat verdi.



Doğu Akdeniz'den Azerbaycan'a kadar tüm gelişmeleri değerlendirdi:



Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.



Ermenistan'ın katliam gerçekleştirdiği Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan'ın topraklarının bir bölümünü işgali, 30 yıldır devam ediyor. Azerbaycan da topraklarını kurtarmak için harekete geçti ve şimdi Ermenistan'ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri geri alıyor. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan devletinin, halkının yanındadır.



Erdoğan, "30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır" dedi.





EĞİLMEDİK EĞİLMEYİZ

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla bir video paylaştı. Videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz" sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.