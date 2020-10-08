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    • 08.10.2020 14:52
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan , Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan, "İnsanlık olarak gerçekten zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar bir milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden birisidir." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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    Başkan , Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılıyor.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

    İnsanlık olarak gerçekten zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın son 1 asrın en büyük sağlık krizlerinden birisidir.

    2008 krizinin küresel ekonomide açtığı yaralar henüz kapanmamışken Covid-19 salgını tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklemiştir.

    Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Kıta çok ciddi kayıplar yaşıyor.

    Afrika halkları maalesef salgın karşısında kaderlerine terk edildi. Salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum.

    Türkiye salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur.

    DEVAMI GELİYOR...

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