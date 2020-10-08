Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret, ülkede yayımlanan gazetelerde geniş yer buldu.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin gazetelerde yer alan haberlerde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğinin yanı sıra kardeş iki ülkenin, bölge ve İslam dünyasını ilgilendiren çeşitli konularda sürekli istişare ve ortak koordinasyonu konularına vurgu yapıldı.

Gazetelerde, iki kardeş ülkenin bölgedeki çeşitli sorunları barışçıl yollarla çözme konusundaki istekliliği sayesinde, ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğuna değinildi.

"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK SAMİMİ BAĞLILIK"

Er-Raye Gazetesi, iki ülke arasındaki karşılıklı sık ziyaretlerin, "Kardeş ve dost iki ülke halkının yararına ortak iş birliği ilişkileri güçlendirmeye yönelik samimi bağlılıktan" kaynaklandığını belirtti.

60'A YAKIN ANLAŞMA SONUÇLANDI

Başkan Erdoğan'ın Doha ziyareti ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmelerin Ankara-Doha arasında artan güçlü ilişkilerin gölgesinde yapıldığını aktaran er-Raye Gazetesi, yapılan son ziyaretin, "Katar-Türkiye yakınlaşmasının çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirmek için 60 kadar anlaşma imzalanarak sonuçlandığına" işaret etti.

Gazete, "Zor zamanlarda gelişen Katar-Türkiye ilişkilerinin özel bir yeri olduğuna ve kadim bir tarihe dayandığına" işaret ederek, Katar-Türk üst düzey koordinasyonunun, iki ülkenin uluslararası, bölgesel ve İslami ağırlığı göz önüne alındığında, ciddi zorluklarla dolu bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı vurgusu yapıldı.