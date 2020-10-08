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    • 08.10.2020 21:52
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    Başkan Erdoğan'dan 'na "kısa bir hatırlatma"

    Başkan hesabından 'kısa bir hatırlatma' notuyla yaptığı, "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bu videolu paylaşım, Kılıçdaroğlu'nun iftirasına yanıt olarak okundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.

    İFTİRA

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar gazetesindeki görseli paylaşarak 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' şeklinde bir iddiada bulundu. Karşılamaya ilişkin yayınlanan fotoğraf ve videolarda böyle bir durumun gerçek dışı olduğu görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı.
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "kısa bir hatırlatma"