Cinayet mesajı!

Adana'da, bir spor salonunun müdürlüğünü yapan Hülya Güllüce (39), bir süre önce şiddet gördüğü ve anlaşamadığı kocası Abdullah Kaya'dan (60) boşandı. Ancak daha sonra barışan çift birlikte yaşamaya başladı. Dün aralarında tartışma çıktı. Kaya, genç kadını alnından ve vücudunun 2 yerinden vurduktan sonra kaçtı. Güllüce kurtarılamadı.

Kaya, suç aleti silahla birlikte yakalandı. Zanlının cinayeti işlediğinin ortaya çıkmaması için Güllüce'nin telefonuna "Günaydın aşkım" diye SMS atıp, kadının telefonundan da kendisine "Günaydın aşkım" diye karşılık yazdığı ortaya çıktı.

EVLADI İÇİN!

Kadının ağabeyi Ünal Güllüce kadın cinayetlerinin durması için idam cezası istediklerini belirterek, "Kadın cinayetleri çözülecek gibi değil. Bir süredir birlikte yaşıyorlardı, aralarında sorunlar vardı. Ayrılmak istiyordu ancak evladı için sabrediyordu" dedi.