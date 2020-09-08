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    • 08.09.2020 21:13
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    Habertürk'ün baş yazarı 'nın Prof. Dr. 'a attığı iftira karşılıksız kalmadı

    , Başkan 'ın güçlü aktörlüğünde urlarından bir bir kurtulurken eski Türkiye'nin paralı askerleri yalan söyleyerek halkı kandırmaya hız verdi. Odatv'nin şeyh pedofili operasyonuyla Müslümanlara saldırmasının ardından Habertürk'ün baş yazarı bugünkü köşesinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 'ın söylemediği "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" dediğini iddia ederek iftira attı. DİB, söz konusu iftira hakkında Altaylı'yı yargıya şikayet edeceğini bildirdi.

    Fatih Altaylı Ali Erbaş'a iftira attı

    , bugün bir sitede gazeteci tarafından kaleme alınan köşe yazısına ilişkin, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasında bulundu.

    İFTİRA ATTI, HEDEF GÖSTERDİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Habertürk internet sitesinde Sayın Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözü, Sayın Başkanımız Ali Erbaş'a ait değildir. Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

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    Haberler Güncel Habertürk'ün baş yazarı Fatih Altaylı'nın Prof. Dr. Ali Erbaş'a attığı iftira karşılıksız kalmadı
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