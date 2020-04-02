California Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

ABD'deki durumun çok daha kötü olduğunu vurgulayan Çilingirlioğlu, "ABD'de 33 milyon insan işini kaybetti. Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye'de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun" dedi.





HABERTURK'TE TÜRKİYE'Yİ ÖVMEK YASAK!

Fakat son günlerde özellikle Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi üzerinden provokatif yayınlara imza atan ve halkı galeyana getirmek üzerine kurulu haberler yayan Habertürk'te, ABD'nin içinde bulunduğu korkunç durumu anlatan ve Türkiye'deki mücadeleyi öven Prof. Dr. Çilingirlioğlu'nun sözü sık sık kesildi, konuşmasına müdahale edildi.

"ABD'DE İNSANLAR PATIR PATIR ÖLÜYOR"

KProf Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!" dedi.







"DEVAM ETSEYDİ BEN GÖNDERECEKTİM!"

Sunucu Didem Arslan Yılmaz'dan reklam arasından sonra programın açılışında yaşanan tartışmayla ilgili olarak skandal bir açıklama geldi: Hoca devam etmeseydi ben onu gönderecektim. Allah'a şükür kendisi gitti. Bilmiyorum yayını dinliyorsa da yaptığınız saygısızlığı bir daha düşünürsünüz inşallah Sayın Çilingiroğlu.