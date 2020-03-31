Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabı üzerinden sabah.com.tr'de yer alan ve Facebook tarafından 'Türkçe' metnin İngilizce'ye otomatik olarak çevrilmesi sırasında 'Koca' ifadesinin 'Husband' olmasıyla aklınca dalga geçti.







Bu çevirinin 'Sabah Editörleri' tarafından yapıldığını sanan Altaylı, kısa süre sonra tweeti yayından kaldırarak komik hatasını unutturmaya çalıştı.





AHMET HAKAN'IN YENGESİ KÜBRA PAR DA DESTEK VERMİŞTİ

Haberde yer alan 'Koca' ifadesinin otomatik çevirici sonucu 'husband' olması üzerinden 'Sabah'ı hedef alan Fatih Altaylı'ya Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın erkek kardeşiyle evli olan Habertürk programcısı Kübra Par da destek verdi.







TEPKİLERE RAĞMEN TWEETLERİ SİLMEDİLER

Altaylı'nın otomatik çeviri üzerinden aklınca sabah.com.tr'yi hedef almasına Yıldırım Türker, Zeynep Gürcanlı, Barbaros Şansal gibi isimler de yaptıkları skandal paylaşımlarla destek verdi ve tepkilere rağmen büyük bir pişkinlikle tweetlerini silmedi.





"KORONADAN BİLE ETKİLENMEMİŞ"

Prof. Dr. Sinan Canan, Sabah.com.tr'de yer alan ve otomatik çeviri sonucu 'Koca' ifadesinin 'Husband' olmasıyla gündeme gelen haberle ilgili açıklamalarda bulundu. Canan, "Google'ın yaptığı otomatik çeviri hatasını bir basın kuruluşunun hatası gibi gösterme aptallığı koronadan bile etkilenmemiş" dedi.



"YAYIN KURULUŞUNUN HATASI DEĞİL"

Canan, Bakanımızın soyadının "husband" olarak çevrilmesinin herhangi bir yayın kuruluşunun hatası olmadığını belirterek,"zamanında internet Ar-Ge süreçlerine bigane kalan sorumluların kabahatidir. Bugün bunu uluslararası bir yayın kuruluşunun hatası zannetmek de sistematik aptallaştırmanın neticesi olsa gerektir" şeklinde konuştu.





'RATE THİS TRANSLATİON'I GÖREMEYECEK KADAR SARHOŞ BAZILARI

Prof. Dr. Sinan Canan, sabah.com.tr'de yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soyadının otomatik çeviri sonucu "husband" olarak çevrilmesiyle ilgili "altındaki 'Rate this translation' ibaresini göremeyecek kadar sarhoş bazıları..." ifadelerini kullandı.