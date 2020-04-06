Portakal ve Saymaz'dan algı operasyonu! Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Sanat, spor, siyaset, iş dünyası ve vatandaşlardan peş peşe destek açıklamaları ve bağışlar gelirken belli manipülatörler yine sahneye çıktı.

PORTAKAL VE SAYMAZ'DAN "EMNİYET'TE BAĞIŞ TARİFESİ" YALANI

Sözde tarafsız ve ilkeli gazetecilik yaptığını iddia eden İsmail Saymaz ve Amerikan sermayeli FOX TV'nin manipülasyonlarıyla gündemi meşgul eden sunucusu Fatih Portakal yine algı operasyonuna başladı. Portakal ve Saymaz, Emniyet'te, komiser ve polislerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na zorunlu bağış toplandığını iddia ederek "Emniyet'te Bağış Tarifesi" yalanını ortaya attı.

SAYMAZ'DAN SÖZDE TARİFE PAYLAŞIMI!

Saymaz Twitter'dan, yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası için Emniyet'te "yardım tarifesi" belirlenmiş. Tarife şöyle: 1. Sınıf Emniyet Müdürü: 500 TL 2, 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü: 250 TL Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı: 150 TL Başpolis ve polis: 100 TL" ifadelerini kullandı.

PORTAKAL: MAAŞLARDAN KESİLECEK

Amerikan sermayi FOX'un sunucusu Portakal da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla memurlardan bağış toplandığını ve maaşlarından kesileceğini iddia etti.

EMNİYET'TEN YALANLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü Portakal ve Saymaz'ı yaptığı açıklamayla yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR

Açıklamada, "Milletimizin huzuru ve güvenliği ile devletimizin bekası için canla başla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı kesinlikle merkezi bir yönlendirme olmaksızın her Türk vatandaşı gibi arzu ederse gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde yardım kampanyasına destek verebilirler" ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Milli Dayanışma Kampanyasıyla ilgili, personelin kampanyaya katılımını sağlamak için bir genelge veya talimat yazısının söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında "Emniyette bağış tarifesi" başlığı ile birtakım haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Türkiye ve dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet ve millet olarak tek yürek olduğumuz bu olağanüstü dönemde Türk Polis Teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na personelimizin gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde katkı sağlamak istemelerinin çarptırılarak basında yer alması, teşkilat mensuplarımızı derinden üzmüştür. Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir."

Yapılan araştırma neticesinde basında da yer alan duyuru metinlerinin sadece iki il emniyet müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından personeli bilgilendirme amaçlı yapılan bir duyurudan ibaret olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Milletimizin huzuru ve güvenliği ile devletimizin bekası için canla başla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı kesinlikle merkezi bir yönlendirme olmaksızın her Türk vatandaşı gibi arzu ederse gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde yardım kampanyasına destek verebilir."