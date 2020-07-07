AK PARTİ UYARISINI YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında Bülent Aydemir'in yalan haberine böyle tepki göstermişti:

" Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise.

Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

Spekülatif çok sayıda haber görüyorum. Bu haberler itibar edilmemesi lazım.

Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapıyorlar.

Ölüm, yaralı haberleri hakkında çok hassas olmak lazım.

Böyle kestirmeden iyi araştırılmadan suçlayıcı ifadelerin kullanılması doğru olmuyor.

Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin son derece yakışıksız ve vicdansız bir şekilde yaklaşımı oldu. Çığ felaketine sanki arkadaşımız gibisinden… Hiçbir şekilde gazetecilik faaliyetiyle izah edilemeyecek bir yaklaşımı oldu."