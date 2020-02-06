CHP ve yandaşı medyada yalan “çığ” gibi! Bülent Aydemir tepkilerin ardından çark etti 06.02.2020 13:11

Dün Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Onlarca insanın hayatını yitirdiği afeti fırsat bilen CHP ve yandaşı medya organları siyasi prim peşine düşerek “Başdanışman tedbirsizlik yapıp iş makinaları ile yola çıktı” yalanını ortaya attı. İşin aslı, Gülşen Orhan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. Orhan, "Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı.​ Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da.​ Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. " dedi.

Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.





CHP VE YANDAŞI MEDYADAN "TEBDİRSİZLİK" YALANI

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketini fırsat bilen CHP ve yandaşı medya siyari prim peşine düştü.



Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında "Yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 4-5 iş makinasını yanına alıyor. 'Yola çıkılmasın' deniliyor, çıkılıyor, iş makinası ile yol açılıyor. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs" şeklinde aslı olmayan açıklamalarda bulundu.







Aydemir'in asılsız açıklamalarına yine CHP yandaşı olan Birgün Gazetesi de çanak tutarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir de yalan haberi Twitter hesabından "İnanılmaz" yorumuyla yaydı.



İŞİN ASLI GÜLŞEN ORHAN'IN AÇIKLAMALARIYLA ORTAYA ÇIKTI

CHP ve yandaşı medyanın yaymaya çalıştığı asılsız haberin aslı, çığ altında kalan ve Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.



Gülşen Orhan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:



"Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var. Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum.



4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara'ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van'a hareket ettim.







Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray'a konvoy halinde hareket ettik.



Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçididinden Bahçesaray'a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık.