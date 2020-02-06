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  • 06.02.2020 16:04
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20

İşte Bülent Aydemir'in "çığ" yalanına çanak tutan medya!

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski için ''Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" şeklinde bir yalan ortaya attı. Aydemir'in asılsız haberini fırsat bilen birçok medya organı, durumu fırsat bilerek doğruluğunu araştırma zahmetine girmeden yalana çanak tuttu.

İşte çığ yalanına çanak tutan medya!

Dün 'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı 'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Onlarca insanın hayatını yitirdiği afeti fırsat bilen ve yandaşı medya organları siyasi prim peşine düşerek "Başdanışman tedbirsizlik yapıp iş makinaları ile yola çıktı" yalanını ortaya attı.

İşin aslı, Gülşen Orhan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. Orhan, ilk çığda kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için felaket bölgesine gittiğini belirterek, "Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize 'toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış' demek yalancılıktır, acı bilmezliktir" dedi.

Orhan'ın açıklamaları ve gelen tepkiler sonrası Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, çark ederek özür diledi.

YALANA BİLE BİLE ÇANAK TUTTULAR
CHP yandaşı medya, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in ortaya attığı asılsız haberi sorgulama ihtiyacı bile duymadan yayma konusunda adeta yarışa girdi. Her fırsatta "gazetecilik etiği" üzerinden ahkam kesen medya, çığ konusunda sınıfta kaldı.

İşte yalan haberi göz göre göre yayanlar:














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