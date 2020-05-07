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    Son dakika: Ülkücülere hakaret eden ’ya 'ten ağır ceza

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı ’in yayın konuğu olduğu programda ülkücü camiayı hedef alan cezadan kurtulamadı. , Fatih Altaylı’nın küfrünü affetmeyerek Habertürk’e idari yaptırım uyguladı.

    Fatih Altaylı’ya RTÜK'ten ağır ceza

    Habertürk'teki Teke Tek programında kendisine sosyal medyadan tehditler geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Akşener, Altaylı'ya kendi evinin basılması sürecini anlattı. Akşener'den hemen sonra söze giren sunucu Fatih Altaylı, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

    Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'prime time'da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte "it ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" şeklindeki ifadelerin kullanmasını değerlendirdi.

    , yayında 'in başından geçen durumu kastederek "…. itlerle uğraşmıyoruz" ifadesinin ve sonrasında Altaylı'nın "it ürür, kervan yürür" cümlesinin dilin düzeysiz ve kaba kullanılarak olay sırasında orada bulunan kişilerin manevi haklarını zedeleyici düzeyde olduğu kanaatine vardı.

    Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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