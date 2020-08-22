Abdullah Avcı'nın Avrupa'da madara olduğunu ve Şenol Güneş ile ilgili konuşabilmesi için önce besmele çekmesi gerektiğini ifade eden Fatih Altaylı, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in bile bu lafları etmediğini söyleyerek "Bu ne egodur kardeşim" yorumunu yaptı. Kimse 'en büyük benim' demekle en büyük olmadığını dile getiren Altaylı, 'Git işine kardeşim ya' diyerek Avcı ile ilgili sert eleştirilerde bulunmuştu.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR