Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi üzerinen provokatif haberlere imza atan Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında Türkiye'nin virüsle mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ŞANSLISINIZ"

Virüsle mücadelede ABD'deki durumun çok daha kötü olduğunu vurgulayan Çilingirlioğlu, "ABD'de 33 milyon insan işini kaybetti. Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye'de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK TÜRKİYE ÖVGÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU

Son günlerde özellikle Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi üzerinden provokatif yayınlara imza atan Habertürk'ün sunucusu Didem Arslan ABD'nin içinde bulunduğu korkunç durumu anlatan ve Türkiye'deki mücadeleyi öven Prof. Dr. Çilingirlioğlu'nun sözünü sık sık kesti.

ÇİLİNGİROĞLU SÖZLERİNİN KESİLMESİNİN ARDINDAN YAYINI TERK ETTİ

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!" ifadelerinin ardından sözlerinin kesildiğini ve müdahale edildiğini belirterek yayını terk etti.

KOÇ DA RAHATSIZ OLDU

Habertürk'ün ardından bir skandala da Koç Üniversitesi imza attı. CNN Türk'te canlı yayına ABD'den Skype ile katılan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından canlı yayında kovuldu.

Programın reklam arasına gittiği sırada üniversiteden işten çıkartıldığına dair yazı geldiğini belirten Prof. Çilingiroğlu gerekçe olarak da izinsiz yayına çıkmasının gösterildiğini ifade etti.

"Ben özgür adamım" diyen Çilingiroğlu Koç Üniversitesi yönetimine, "Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Benim ihtiyacım yok" diye seslendi.