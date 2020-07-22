Yerli uçak ve milli savunma sanayi ile ilgili konuların tartışıldığı bir canlı yayın programında, konuk Dr. Erdoğan Karakuş 1950'li yıllarda kapatılan uçak fabrikalarını hatırlattı. Moderatör Fatih Altaylı'nın alaycı bir üslupla 'Cehape mi kapatmıştır efendim' çıkışı, Dr. Erol Mütercimler'in çaktırmadan yaptığı 'evet' uyarısıyla son buldu.
Erol Mütercimler "Uçak fabrikalarını CHP mi kapattı" diye dalga geçmeye çalışan Fatih Altaylı'yı kaş göz yaparak susturdu
22.07.2020 10:43
- Erol Mütercimler "Uçak fabrikalarını CHP mi kapattı" diye dalga geçmeye çalışan Fatih Altaylı'yı kaş göz yaparak susturdu
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