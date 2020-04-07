İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 yolcu binmesine rağmen 47 kişinin bindiğine yönelik gerçek dışı iddiası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU BİNDİĞİ YALANINA SAHİP ÇIKAN GAZETE VE GAZETECİLER!

Murat Ongun'un söz konusu yalanını FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Sol Haber'in savunduğu öğrenildi.





FATİH PORTAKAL VE İSMAİL SAYMAZ'DAN OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA HAKARET!

Fatih Portakal, otobüse binen yolcuları, "militan" olarak suçladı ve "'Allah bunlara akıl fikir versin" diyerek hakaret etti.





İsmail Saymaz da, Fazilet Durağı'ndan 3 yolcu binmesine rağmen 47 yolcunun otobüse bindiği yalanını savundu ve otobüse binen yolculara "Parayla tutulmuş troller" diyerek hakarette bulundu. Saymaz, otobüse binen yolcuların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurmak için otobüse bindiğini savundu.





Cumhuriyet Gazetesi, otobüse binen yolcuların "sahte yolcu" olduğu, Sol Haber internet sitesi de, "trol" olmakla suçladı.





FOX TV, MURAT ONGUN'UN FAZİLET DURAĞI YALANINI SAHİPLENDİ

FOX TV; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı iddialarını savundu ve Fazilet Durağı'ndan 3 yolcu binmesine rağmen 47 yolcunun bindiği yalanını sahiplendi.

FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu.

Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.





CUMHURİYET GAZETESİ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "SAHTE YOLCU" DEDİ VE "TROL" OLMAKLA SUÇLADI!

Cumhuriyet Gazetesi; otobüse binen yolculara "trol" ve "sahte yolcu" diyerek hakaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 30 Mart 2020 tarihinde saat: 02.15'de paylaşımda bulundu ve "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin; otobüse binen vatandaşları "sahte yolcu" olarak nasıl tespit ettiği merak ediliyor.





İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!

Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz da; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.





İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.

OTOBÜSE BİNEN YOLCU SAYILARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

İsmail Saymaz, 22 Mart 2020 ve 29 Mart 2020 Pazar günleri 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse binen yolcu sayılarını paylaştı ve "Kağıthane-Kabataş hattını 22 Martta 1, bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan... Boğazköy-Bakırköy hattına 22 Martta 31, bugün 65 yolcu binmiş. 41'i iki duraktan ve sabah 6'da. "Otobüs dolu" diye fotoğraf çeken, tescilli trol. Yayan, AKP ilçe başkanı" iddiasında bulundu.

İsmail Saymaz'ın, söz konusu paylaşımı 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.58'de yapıldığı tespit edildi.

OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "PARAYLA TUTULMUŞ TROLLER" DİYEREK HAKARET ETTİ!

İsmail Saymaz, 29 Mart 2020 tarihinde saat:18.01'de yaptığı paylaşımda ise; "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz" iddiasında bulundu.

SAYMAZ, VATANDAŞLARIN, İBB'Yİ ZORA SOKMAK İÇİN KUMPAS KURDUĞUNU SAVUNDU!

İsmail Saymaz; 29 Mart 2020 Saat:23.25'de yaptığı paylaşımda; "İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar" iddiasında bulundu.





SOL HABER PORTALI; VATANDAŞLARA "TROL" DİYE HAKARET ETTİ

Sol Haber Portalı adlı internet sitesi de; Twitter hesabından 29 Mart 2020 tarihinde saat:10.52'de paylaşımda bulundu ve "Trol-eybüs: AKP'liler sabahın 6'sında otobüslere yığılıp fotoğraf çektirmişler" iddiasında bulundu.





ODA TV, "KAN DONDURAN" YALANI 11 DEFA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Soner Yalçın'ın İmtiyaz Sahibi olduğu Oda TV adlı internet sitesi; Fazilet Durağı'nda 3 yolcu binmesine ragmen 47 yolcunun bindiğine yönelik yalana sahip çıktı ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 11 defa yalan haberleri servis etti.

ODA TV'YE GÖRE; VATANDAŞIN OTOBÜSE BİNMESİ "ORGANİZE KÖTÜLÜK"MÜŞ!

Oda TV; 29 Mart-30 Mart 2020 tarihinde yayınladığı haberlerde; "Kim bu 'organize kötülük' ekibi. İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı..", "Murat Ongun'un "organize kötülük" diyerek paylaştığı isimler arasından Mücahit Birinci yer aldı" ve "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haber yayınladı.





Oda TV'nin; "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haberde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medyada paylaşılan "dolu İETT otobüsü fotoğrafı" ile ilgili de yorumda bulunduğu ve konuyla ilgili söyledikleri şöyle yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğraf sürecini araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi."

BİRGÜN GAZETESİ DE, VATANDAŞLARA "TROL" DEDİ

BirGün Gazetesi; de koronavirüs salgınına rağmen otobsülerin kalabalık olduğu gösteren fotoğrafı paylaşan vatandaşları "trol" olarak suçladı.

BirGün Gazetesi'nin 29 Mart 2020 tarihinde saat:22.51'de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda; İBB'den troll hesapların paylaştığı fotoğrafa ilişkin açıklama: Organize kötülük!" ifadeleri kullanıldı.





İMAMOĞLU VE ONGUN'UN ÜÇ İDDİASI YALANLANDI! FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.





29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51; saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de üç yolcunun bindiği öğrenildi.









ŞOFÖRE DE YALAN SÖYLETMİŞLER!

Murat Ongun'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın görüntülü açıklamasını yayınladı. Şoför Ertuğrul Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

Şoför Ertuğrul Arslan'ın söz konusu açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından sadece 3 yolcunun bindiği tespit edildi.





ONGUN'UN; 22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE SADECE 1 YOLCU BİNDİĞİ İDDİASI DA YALANLANDI

Murat Ongun, 22 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne 1 yolcu bindiğine ilişkin iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı. 22 Mart Pazar saat:06.22'de çekilen görüntülerde; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattının geçtiği Harmantepe durağında 20 kişinin beklediği ve otobüse bindiği görülüyor.

ESENYURT ARASLI VE KİPTAŞ DURAKLARINDAN 41 YOLCU DEĞİL 21 YOLCU BİNMİŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart Pazar günü görev yapan 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsle verdiği bilgilerin de gerçek dışı olduğu tespit edildi.

Murat Ongun'ın; söz konusu otobüsün Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarında 41 yolcu bindiği iddiasının da gerçek dışı olduğu, Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcunun

otobüse bindiği tespit edildi.

SOYLU: "ÜÇ KURUŞ SİYASET YAPACAĞIM DİYE BU İŞLERİN İÇİNDE BULUNMAMAK LAZIM!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 47 vatandaşın bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"KAMERALARLA OTOBÜSE KİMİN BİNİP BİNMEDİĞİNİ İNCELEDİK, HEPSİ ÇALIŞAN VE GARİBAN İNSANLAR"

Süleyman Soylu; İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Kent Güvenlik Sistemi'nden 29 Mart 2020, 22 Mart 2020 ve 15 Mart 2020 tarihlerinde otobüslere kimin binip binmediğinin incelendiğini söyledi.

Soylu, "Kameralarla aynı zamanda otobüslere kimin binip binmediğini belirlenen bir sistem var, oraya basanlar basmayanlar, bütün bunlarla ilgili bir araştırma yaptık. Bütün bunların tamamına baktık, hiçbirinde bir bağ bulamadık. Bunlar çalışan ve garip insanlar ve işine gücüne bakan bu riske biraz önce bahsettiğimiz polislerimiz gibi risk grubuna giren sahada olan insanlar" dedi.

"KENDİ YÖNETİCİLERİNİ DE ZORDA BIRAKAN TİPLER VAR"

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'u isim vermeden eleştirdi ve "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi" dedi ve "Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, konunun yargıda olduğunu, toplum germek isteyenlerin tespit edileceğini söyledi.

SOYLU, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN İDDİALARI CEVAP VERDİ

Süleyman Soylu, CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan Tarafsız Bölge'de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un sorularını yanıtladı.

Programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından 47 yolcunun bindiği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" iddiaları gündeme geldi.

Ahmet Hakan Coşkun; Süleyman Soylu'ya, "Mesela Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için pazar sabahın 6'sında 7'sinde otobüse toplu bir şekilde organize bir şekilde biniyorlar, ondan sonra onun fotoğrafını çekiyorlar, aha diyorlar Ekrem İmamoğlu bu işi yapamıyor. İşte otobüsler tıklım tıklım dolu. Böyle bir propaganda yapmak istiyorlar diye bir tartışma var, iddia var. Araştırdınız mı bu konuyu? Çünkü bu insanın böyle bir harekete girmesi için akıl sağlığını falan yitirmesi lazım. Virüs taşıyor olabilirsin, oradan virüs kapabilirsin, ölümcül oyun yani. Nasıl bir iş? Siz araştırdınız mı? Ne çıktı bu işin içinden? şeklinde soru sordu.

"OLAYI DUYAR DUYMAZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı duyar duymaz İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını söyledi. Soylu; "Meseleye bir yerel yönetim meselesi olarak görmedim zaten. Meseleyi şöyle gördüm, bir belediye meselesi de görmedim. Ya biz bu kadar uğraşıyoruz, eğer böyle bir bahsettiğiniz ölümcül oyun kötü bir akıl söz konusuysa bunu hemen bulmamız lazım bizim. Hakan bunu hemen araştırdım. Hemen arkadaşlarımıza söyledim, bununla ilgili bir soruşturma da başladı. Çünkü eğer bu doğruysa bu bir felaket ama bu bir iftiraysa bu ayrı bir felaket. Ve bu açıdan hemen bir soruşturma açılmasını istedik, soruşturma da başladı" dedi.

"29 MART, 22 MART VE 15 MART TARİHLERİNDE OTOBÜSLERE KİMLERİN BİNDİĞİNİ İNCELEDİK"

Süleyman Soylu; İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Kent Güvenlik Sistemi'nden 29 Mart 2020, 22 Mart 2020 ve 15 Mart 2020 tarihlerinde otobüslere kimin binip binmediğini incelendiğini söyledi.

Soylu; "Bu esnada elde ettiğimiz ilk bulgular önemli. Ayın 29'unda o duraklar, ayın 22'sinde o duraklar ve ayın 22'sinden 7 gün daha düştük mü ayın 15'inde o duraklar. 3 hafta boyunca o duraklarda aynı saatleri kent güvenlik yönetim sistemi var bizde biliyorsunuz, onunla kameralarla aynı zamanda otobüslere kimin binip binmediğini belirlenen bir sistem var, oraya basanlar basmayanlar, bütün bunlarla ilgili bir araştırma yaptık" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSE BİNEN YOLCULAR SABAHLEYİN İŞİNE GİDEN İNSANLAR"

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'u isim vermeden eleştirdi ve "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi" dedi.

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Şunu gördük, şimdi sabahleyin işine giden insanlar olabilir diye baktık ve çoğu öyle çıktı. 22'sinde aynı sayı, benzer sayı, 29'unda benzer sayı, 15'inde benzer sayı. Şimdi biz, yöneticinin sorumluluğu dedim ya yani bazen biz de acunlukla bu hatalara düşüyoruz, eğer kötü niyet yoksa, kötü niyet olup olmadığına bakılacak yani burada bizi sabote etmek için böyle bir şey yapılıyor demek tamamen bazen sosyal medyaya kendini kaptırmış ve 3 tane tweetle beğeni fazla alacağım diye bu işlerin üzerine gitmiş maalesef kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi."

"ÜÇ KURUŞ SİYASET YAPAYACAĞIM DİYE BU İŞLERİN İÇİNDE BULUNMAMAK LAZIM"

"Yani bu dünyanın bir de öteki dünyası var.. Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum ama mesele yargıda ben yargının da bu sonucu çok iyi yani bu tezürahatı yapan ve bu konuyla toplumla bu şekilde toplumu germek için paylaşan o bizim bugüne kadar 3 bin 100'ü geçti tespit ettiğimiz hesap sahipleri gibi aynı şekilde karşı karşıya kalacağı inancım da tamdır.."

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASINDA, ORGANİZE FAALİYET OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'nın yazılı açıklamasında; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 No'lu otobüsün sadece 1 duraktan Fazilet Durağı'ndan araca aynı anda 47 yolcunun binişi olduğu iddia edilerek, şöyle denilmişti:

"Bu daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir. 1 önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00'da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir."





EKREM İMAMOĞLU DA, "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU" DEDİ AMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katıldı. İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulundu.



KENAN KIRAN/SABAH