Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında, "Ümit Davala, Hasan Şaş ve Galatasaraylı bir oyuncuda ve ünlü bir gazetecide Koronavirüs çıktı." açıklamasında bulundu. Ancak ne Hasan Şaş'ta ne de Ümit Davala'da koronavirüs çıkmadı.
ÜMİT DAVALA'DAN FATİH ALTAYLI'YA TEPKİ
Fatih Altaylı'nın "koronavirüs testi pozitif çıktı" açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ümit Davala, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan Corona Virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI VE HABERTÜRK NE YAPMAK İSTİYOR?
Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor dönemde Fatih Altaylı ve Habertürk'ün böylesine bir yalan habere imza atması tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ve Galatasaray taraftarlarından Habertük ve Fatih Altaylı'ya tepkiler gecikmedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı Habertürk'te Fatih Altaylı'nın duyurduğu yalan haberin ardından "Fatih Altaylı ne kadar onursuz ve kemiksizsin sana yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdi.
Ülke olarak geçtiğimiz bu zor dönemde ortaya çıkan bu yalan haber sonrası başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Fatih Altaylı... Şu dönemde rank yapmak için uğraşma bari ya" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
TROL GAZETECİ DE YALANA ORTAK OLDU
Fatih Altaylı'nın Hasan Şaş ve Ümit Davala hakkındaki "koronavirüs" yalanına bazı gazeteciler de trol gibi atladı. Gazeteci İsmail Saymaz, olayın aslını araştırmadan üstelik de Fatih Terim'in ağzından sarf edilmiş sözler gibi haberi duyurdu.
ÜMİT DAVALA'DAN FATİH ALTAYLI'YA TEPKİ
Fatih Altaylı'nın "koronavirüs testi pozitif çıktı" açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ümit Davala, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan Corona Virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI VE HABERTÜRK NE YAPMAK İSTİYOR?
Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor dönemde Fatih Altaylı ve Habertürk'ün böylesine bir yalan habere imza atması tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ve Galatasaray taraftarlarından Habertük ve Fatih Altaylı'ya tepkiler gecikmedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı Habertürk'te Fatih Altaylı'nın duyurduğu yalan haberin ardından "Fatih Altaylı ne kadar onursuz ve kemiksizsin sana yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdi.
Ülke olarak geçtiğimiz bu zor dönemde ortaya çıkan bu yalan haber sonrası başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Fatih Altaylı... Şu dönemde rank yapmak için uğraşma bari ya" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
TROL GAZETECİ DE YALANA ORTAK OLDU
Fatih Altaylı'nın Hasan Şaş ve Ümit Davala hakkındaki "koronavirüs" yalanına bazı gazeteciler de trol gibi atladı. Gazeteci İsmail Saymaz, olayın aslını araştırmadan üstelik de Fatih Terim'in ağzından sarf edilmiş sözler gibi haberi duyurdu.
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