Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yarın AK Parti'nin kuruluşunu 19. yılına hep birlikte ulaşacağız. Bu akşam partimizin 19. kuruluş yılını büyük bir heyecanla kutlayacağız.

Ülkemizin dört bir yanına mührümüz vurduk. Her ilçemizde yatırımlarımız var.

Türkiye'yi her alanda adeta şaha kaldırdık. Geçmişte taş üstüne taş koymaya çalışan vatansever devlet adamları karşılarında her zaman CHP zihniyetini bulmuştur.

Biz de attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP ve ortaklarını bulduk.

Onlara rağmen biz bunları yaptık. Yapmaya devam ettik ve ediyoruz.

Şimdiye kadar neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

Gezi olaylarında çapulculara meydanları boş bırakmadık. Onlar o çapulcuların arkasında ve yanında yer aldılar.

17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik.

Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük.

19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

19 yıldır olduğu gibi Allah ömür milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye'ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

Bugün sayın Merkel ile bir görüşmem olacak.

