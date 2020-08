Ağustos ayının ilk gününden itibaren Milli Piyango şans oyunlarında yeni bir dönem başladı. On Numara şans oyununun çekilişleri artık haftada bir gün yapılıyor. Çekilişleri Pazartesi günleri yapılan bu oyunda talihliler akşam saatlerinden itibaren 10 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçlar 20.00'de noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından belirlendi. İşte On Numara'da bugün kazanan numaralar

10 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.