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    • 10.08.2020 19:53
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    10 Ağustos çekiliş sonuçları duyuruldu! On Numara'da bugün o sayılarla...

    10 Ağustos çekiliş sonuçları için şans oyunu oynayan on binlerce kişinin akşam saatlerinden itibaren heyecanı sürüyordu. 1 Ağustos tarihinden itibaren Şisal Şans ile beraber yeni bir döneme geçen şans oyunlarının sonuçları merakla araştırılıyor. Bu kapsamda On Numara çekilişleri sadece pazartesi günleri yapılıyor. Bugün saat 20.00'de yapılan çekilişlerle beraber 10 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belirlendi. İşte kazanan şanslı sayıların listesi...

    10 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu!

    Ağustos ayının ilk gününden itibaren Milli Piyango şans oyunlarında yeni bir dönem başladı. On Numara şans oyununun çekilişleri artık haftada bir gün yapılıyor. Çekilişleri Pazartesi günleri yapılan bu oyunda talihliler akşam saatlerinden itibaren 10 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçlar 20.00'de noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından belirlendi. İşte On Numara'da bugün kazanan numaralar

    10 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    On Numara sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
    Haberler Güncel 10 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu! On Numara'da bugün o sayılarla...
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