Tatil rezervasyonu yaptıranlar dikkat! Uzmanlardan "belge" uyarısı

Şahin, her dönemde kendilerine tüketiciler tarafından farklı şikayetlerin geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu sene özellikle insanların pandemiden sonra tatile gitmesiyle otellerde doluluk yaşandı. Bu durumda üst üste birkaç rezervasyon yapıldı. Otel, en çok parayı verene o odayı verdi. Biz de tüketicilere, sözlü rezervasyona güvenmemeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Rezervasyonla ilgili bir mail, yazışma, kapora verildiğinde haklarını koruruz. 'Telefonla rezervasyon yaptırdık, otelde kalamadık' şikayeti geliyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Telefonla rezervasyon olmaz, mutlaka yazılı olması lazım."

"HER ŞEYİNİZİ YAZIŞMAYLA YAPIN"

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Şahin, şöyle devam etti: "Her şeyinizi yazışmayla yapın. Tüketici hukukunda en önemli şey belgedir. Tatil rezervasyonunda da gıda alırken de her şey belgeli olmalı. O zaman hakkımızı koruyabiliriz. Sözlü yapılan anlaşmalarda bir sürü de şahidiniz olsa bir anlamı olmuyor. Tüketicilerin işlemlerini yapmaları ve sonuçta bir haksızlığa uğramışlarsa onu gidermeleri için belge şarttır."