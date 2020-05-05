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    • Güncel
    • 05.05.2020 Gazete
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    17 yıldır 'ayaklı kan bankası' gibi geziyor

    Aydın İncirliova'da (47), defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor. 17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Sıkıntıya düşen hastaneler de onu arıyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 5 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Can bankası
    Aydın İncirliova'da (47), defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor.
    17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Sıkıntıya düşen hastaneler de onu arıyor.

    ARTVİN TEMİZ
    Salgında 5 kişinin öldüğü 'de halk kuralları tam uyguladı. Virüsü sıfırladı. 17 gündür yeni vaka çıkmadı.


    KATİL ARI PANİĞİ
    ABD'yi Covid'den sonra arı korkusu sardı. Washington'da görülen ölümcül arı türü, tüm ülkeye yayılmaya başladı.

    VİRÜSÜ YENDİ KALBİNE YENİLDİ
    'da Prof. Dr. İlker Küçük, Corona'yı atlattı. Ancak kalp krizinden hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı.


    HAVADAN KIRMIZI KART
    İstanbul'da 5 kişi boş arazide maç yaptı. Polis drone'la yakaladı. Toplam 15 bin 900 lira ceza yazdı.
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