17 yıldır 'ayaklı kan bankası' gibi geziyor

Aydın İncirliova'da Ümit Yaşar (47), defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor.
17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Sıkıntıya düşen hastaneler de onu arıyor.
ARTVİN TEMİZ
Salgında 5 kişinin öldüğü Artvin'de halk kuralları tam uyguladı. Virüsü sıfırladı. 17 gündür yeni vaka çıkmadı.
KATİL ARI PANİĞİ
ABD'yi Covid'den sonra arı korkusu sardı. Washington'da görülen ölümcül arı türü, tüm ülkeye yayılmaya başladı.
VİRÜSÜ YENDİ KALBİNE YENİLDİ
Bursa'da Prof. Dr. İlker Küçük, Corona'yı atlattı. Ancak kalp krizinden hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı.
HAVADAN KIRMIZI KART
İstanbul'da 5 kişi boş arazide maç yaptı. Polis drone'la yakaladı. Toplam 15 bin 900 lira ceza yazdı.
17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Sıkıntıya düşen hastaneler de onu arıyor.
ARTVİN TEMİZ
Salgında 5 kişinin öldüğü Artvin'de halk kuralları tam uyguladı. Virüsü sıfırladı. 17 gündür yeni vaka çıkmadı.
KATİL ARI PANİĞİ
ABD'yi Covid'den sonra arı korkusu sardı. Washington'da görülen ölümcül arı türü, tüm ülkeye yayılmaya başladı.
VİRÜSÜ YENDİ KALBİNE YENİLDİ
Bursa'da Prof. Dr. İlker Küçük, Corona'yı atlattı. Ancak kalp krizinden hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı.
HAVADAN KIRMIZI KART
İstanbul'da 5 kişi boş arazide maç yaptı. Polis drone'la yakaladı. Toplam 15 bin 900 lira ceza yazdı.