Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden daha hızlı devam ediyor. Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

HAVADAN DENETİM

Başkan Erdoğan dün helikopter ile inşaatın devam ettiği bölgelerde incelemede bulundu. Erdoğan, yarın açılışı yapılacak olan İkitelli Şehir Hastanesini de inceledi.





BAKAN KOCA YERİNDE İNCELEDİ

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastane alanında da incelemelerde bulunan Bakan Koca, buna ilişkin paylaşımında, "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık altyapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı." bilgilerine yer verdi.