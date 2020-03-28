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'dan cenazelere çıkış izni verilmedi

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Fransız Yetkililer, 'da corona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 9'unun hayatını kaybettiğini söyledi.

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Cenazelere çıkış izni verilmedi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Fransız Yetkililer, 'da corona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 9'unun hayatını kaybettiğini söyledi. Fransa'nın çeşitli şehir ve kasabalarında corona virüsüne yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Halil Bıçkı ve diğer Türkler'in cenazelerinin 'ye gönderilmesi de büyük sorun haline geldi. Fransız yetkililer, cenazelerin yurt dışına çıkış izni verilmeyeceğini açıkladı.

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