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50 bin aileye yardım

Virüs salgını nedeniyle devlet, milletine sahip çıktı. İhtiyaç sahipleri için düğmeye basıldı. , "65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" açıklamasını yaptı.

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50 bin aileye yardım
Virüs salgını nedeniyle devlet, milletine sahip çıktı. İhtiyaç sahipleri için düğmeye basıldı. , "65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" açıklamasını yaptı.

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