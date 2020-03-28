Virüs salgını nedeniyle devlet, milletine sahip çıktı. İhtiyaç sahipleri için düğmeye basıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" açıklamasını yaptı.
50 bin aileye yardım
Virüs salgını nedeniyle devlet, milletine sahip çıktı. İhtiyaç sahipleri için düğmeye basıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" açıklamasını yaptı.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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