Kovid-19'la mücadelede hayat kurtaran sayılar

Dr. Gamze Uçar Coronavirüs'ten korunmanın etkili yollarını sayılarla anlattı:
20 SANİYE
Ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın.
1.5 METRE
İnsanlarla aranıza mesafe koyun.
2 LİTRE
Sık sık su için.
60 90 DERECE
Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.
TATİL KARARI DOKTORLARDA
Başkan Erdoğan, bakanlara video konferansla seslendi. Corona savaşı ile ilgili net talimatlar verdi:
OKULLARIN TATİLİ
Bilim Kurulu ne derse onu yapın.
FAHİŞ FİYAT
Fırsatçılara hesabını sorarız.
ELEKTRİK DOĞALGAZ
Kesinti söz konusu bile olamaz.
VAZGEÇTİĞİNDE YENİLİRSİN
Hastanede gözetim altında tutulan Terim'in genel durumu iyi. Ateşi yok, hafif öksürüğü var.
TERİM TEDAVİYE ALINDI HERKES CORONA'YI DA YENERSİN MESAJI YOLLADI
Fatih Terim'in Corona'ya yakalanması Galatasaray'ı şoka uğrattı. Ezeli rakipleri başta olmak üzere tüm dünyadan destek mesajı yağdı.
Taraftar ise İmparator'a kendi sözleriyle çağrı yaptı: Kaybetmekten korkma! Unutma, kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin...
FENERBAHÇE: Bir an önce sağlığına kavuş...
BEŞİKTAŞ: En kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz.
ARDA TURAN: Bunun da üstesinden geleceksin.
SNEIJDER: Kalbim ve dualarım sizinle...
BARCELONA: Geçmış olsun Terim! Güzel haberlerini bekliyoruz.
İBRAHİM DEDE 91 YAŞINDA YENDİ! DÜNYAYI ŞOKE ETTİ
Londra'da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp, Corona'yı alt etti. Şaşkın bakışlar arasında evine gönderildi.
Doktorlar, Kahramanmaraşlı İbrahim Dede'nin bağışıklığının çok kuvvetli olduğunu söyledi. Bütün İngilizler'e örnek gösterdi.
CAN KAYBIMIZ 44'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 7 hastamız daha vefat etti. Can kaybımız 44'e yükseldi. Vaka sayımız ise 1872'ye çıktı" ifadesini kullandı.
İSTANBUL'DA TAKSİYE ÜCRETSİZ TEMİZLİK
ÜSKÜDAR Belediyesi, sağlıklı toplu taşıma için harekete geçti. Bütün taksi, dolmuş ve minibüsleri bugünden itibaren ücretsiz dezenfekte edeceğini bildirdi.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
VİRÜS en küçük kurbanı, İran'dan aldı. Corona tedavisine alınan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
BÜYÜK MİLLET BÜYÜK DEVLET
Türkiye, el ele verdi. Dünyanın birçok ülkesindeki vatandaşlarını özel uçaklarla getirdi.
THY CEO'su Bilal Ekşi, operasyonun uçuş haritasını şu sözlerle gösterdi: Büyük millet, büyük devlet...
Avrupa semalarında sadece iki uçak var, onlar da Türkiye'ye ait...
TRUMP: DEPRESYON ÖLDÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, salgının moral etkisine dikati çekti: Yakında depresyondan ölenlerin sayısı, bu virüsten ölenlerden daha fazla olacak.
PUTİN'DEN MASKELİ ZİYARET
Putin, Moskova'da Corona hastalarını ziyaret etti. Koruyucu kıyafet giydi. Solunum cihazı takınca kozmonotlara benzedi.
YAZ OKULLARI GELİYOR
Uzaktan eğitime geçen üniversiteler, bazı dersler için yaz okulu açacak. Öğrencilere 1.5 ay pratik yapma imkanı tanıyacak.
007 SARIMSAK
James Bond filminin güzel yıldızı Olga Kurylenko, Coronavirüs'ü yendi. Yaşadıkları film gibiydi:
Çok ateşlendim. Bağışıklığımı güçlendirmek için bol bol sarımsak tükettim. Günlerce limonlu su içtim.
HESABINI SORARIZ
Başkan Tayyip Erdoğan, Coronavirüs ile mücadeledeki çalışmaları İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde takip etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 5 Bakanla videokonferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:
Ürünleri yurtdışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız.
Enerjide günlük ödemelerin ertelenmesi konusunu masaya yatırmanızda fayda olur. Doğalgaz ve elektriğin kapanması söz konusu değil. Çünkü bu devlet sosyal devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.
Uzaktan eğitim çalışmalarını ben de takip ettim. Okul tatilinin uzatılmasıyla ilgili gönlüm Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. İşin ehli onlar.
HASAN AY
BU YAZ KAMPÜSTEYİZ
Coronavirüs ile mücadelede, üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti. Ancak uzaktan eğitimi mümkün olmayan uygulamalı dersler için yaz öğretimine geçileceği belirtildi. Yani bazı üniversiteler yazın eğitim-öğretime devam edecek. Dersler 1 ila 1.5 ay arasında verilecek. Bu durumda bazı fakülteler Ekim'de değil, Kasım'da yeni akademik yıla başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın TV üzerinden yaptığı derslere benzer bir sistemin YÖK tarafından kurulması da gündemde.
EVDE KAL KARDEŞİM
Kahramanmaraş Elbistan'da üniversiteye hazırlanan Enes Balık, matematik sorusunu çözemedi. Durumu Twitter'dan Elbistan Belediyesi'ne söyledi. Yetkililer, cevabını "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.
CEYDA KARAASLAN
DÜNYA NEFES ALDI
Salgın, insanları eve kapattı. Kimse aracıyla yola çıkmadı. Fabrikalar çalışmadı. Dünya nefes aldı. Hava kirliliği yüzde 30 azaldı
CORONAVİRÜS, dünyayı esir aldı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti, fabrikalar kapatıldı. Trafik yoğunluğunun azalması nedeniyle hava kirliliği de azalmaya başladı. Özellikle İstanbul'da, virüsten korunmak için insanlar araçlarıyla sokağa çıkmadı. Hava kirliliğinin yüzde 30 oranında azaldığı saptandı. Avrupa'da da yüzlerce şehir nefes aldı. Kanalların temizlendiği ve balık türlerinin çoğaldığı vurgulandı.
90 BİN CAMİDEN DUALAR YÜKSELDİ
Diyanet İşleri Başkan lığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi. Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya tüm Türkiye'deki vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.
AKLIMIZI CORONA!
ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Türkiye, ilk günden itibaren virüse karşı önemli tedbirler aldı. Vatandaşlara, mümkün olduğunca "Sokağa çıkmayın" evde kalın çağrısı yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Türk halkı, Coronavirüsle mücadelede sınırları zorladı. Kimi komşusuyla beş çayı için yeni çözümler aradı. Belediye ekipleri ise sokakta 'dede avına' çıktı.
AYDIN'DA polis ekipleri kurallara uymayıp evden çıkan yaşlılara para cezası uyguladı.
GAZİANTEP'TE ekilpler dün parkta oturan yaşlıları tespit etti.
SİNOP'TA yasak olmasına rağmen sokağa çıkan bir nineyi polis ekipleri eve bıraktı.
BALIKESİR'DE polis ekipleri risk grubundaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
O TERBİYESİZLER GÖZALTINDA
ANKARA'DA M.T.E. isimli bir genç, sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak korkutmaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaştı. Dün gözaltına alındı.
İSTANBUL Bağcılar'da ise yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis, o zorbayı yakaladı.
VİRÜS DEĞİl EPİLEPSİ
Virüs paniği, 81 ile yayıldı. Dün Bingöl'de epilepsi krizi geçiren Ramazan Dendeş yere yığıldı.
Corona şüphesi nedeniyle kimse ona yardımcı olmadı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dendeş'in durumunun iyi olduğu açıklandı.
KOMŞU BUGÜNDE LAZIM
Adana'da Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş 5 çayına ara vermek istemedi. Balkondan balkona yoğurt kovası asılı ip gerdi. Birbirlerine poğaça ve börek ikram etti.
'KARANTİNA'ALTI...
Antalya'da vatandaşlar evde kal çağrısına uydu. Konyaaltı Sahili'nin tadını ise turistler çıkardı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte turistler bol bol yüzüp güneşlendi.
Adana'da askeri kamuflajlı yaşlı bir dede ağaca tırmandı. Baş aşağı asılı halde komando marşı söyleyip virüse meydan okudu.
TARİHİ SESSİZLİK
Yüzlerce yıllık tarihiyle Kapalı Çarşı, dün 'tarihi' günlerinden birini yaşadı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı ziyaretçi giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Esnaf ve çalışanlar kimlik kontrolüyle içeri alındı.
TABUTLU UYARI
Bolu'da Murat Çalık, evden çıkanları aracının üstüne koyduğu tabutla uyardı. Sela okutarak gezen Çalık'ın, aracı bağlandı. Kendisine de 400 lira ceza yazıldı.
FRANSIZ KALMADILAR
DÜNYA, Coronavirüs'e çözüm aradı. Türklerin gözbebeği kolonyanın yıldızı parladı. Fransız haber ajansı AFP, kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlıklı haberde Türk kolonyasının Coronavirüs'ten koruduğu anlatıldı.
İRAN SINIR KAPISI KAPANDI
VAN'DA Corovavirüs'e karşı alınan tedbirler daha da arttrıldı. İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yolcu giriş ve çıkışları dün gece yarısı itibariyle geçici süreyle durduruldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili açıklama yaptı. "Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık" ifadesini kullandı.
SOYLU'DAN ÇAĞRI: EVDE KALIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından halka "Evde kalın" çağrısı yaptı. Paylaşımında "Büyüklerimiz evde kalarak sadece Coronavirüs'ten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadesini kullandı.
CAN KAYBIMIZ 44'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Koca, "Kaybımız 44'e çıktı. Biri KOAH hastasıydı. 6'sı ise ileri yaştaydı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. Vaka sayısı ise 1872'ye yükseldi. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadesini kullandı.
20 SANİYE
Ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın.
1.5 METRE
İnsanlarla aranıza mesafe koyun.
2 LİTRE
Sık sık su için.
60 90 DERECE
Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.
TATİL KARARI DOKTORLARDA
Başkan Erdoğan, bakanlara video konferansla seslendi. Corona savaşı ile ilgili net talimatlar verdi:
OKULLARIN TATİLİ
Bilim Kurulu ne derse onu yapın.
FAHİŞ FİYAT
Fırsatçılara hesabını sorarız.
ELEKTRİK DOĞALGAZ
Kesinti söz konusu bile olamaz.
VAZGEÇTİĞİNDE YENİLİRSİN
Hastanede gözetim altında tutulan Terim'in genel durumu iyi. Ateşi yok, hafif öksürüğü var.
TERİM TEDAVİYE ALINDI HERKES CORONA'YI DA YENERSİN MESAJI YOLLADI
Fatih Terim'in Corona'ya yakalanması Galatasaray'ı şoka uğrattı. Ezeli rakipleri başta olmak üzere tüm dünyadan destek mesajı yağdı.
Taraftar ise İmparator'a kendi sözleriyle çağrı yaptı: Kaybetmekten korkma! Unutma, kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin...
FENERBAHÇE: Bir an önce sağlığına kavuş...
BEŞİKTAŞ: En kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz.
ARDA TURAN: Bunun da üstesinden geleceksin.
SNEIJDER: Kalbim ve dualarım sizinle...
BARCELONA: Geçmış olsun Terim! Güzel haberlerini bekliyoruz.
İBRAHİM DEDE 91 YAŞINDA YENDİ! DÜNYAYI ŞOKE ETTİ
Londra'da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp, Corona'yı alt etti. Şaşkın bakışlar arasında evine gönderildi.
Doktorlar, Kahramanmaraşlı İbrahim Dede'nin bağışıklığının çok kuvvetli olduğunu söyledi. Bütün İngilizler'e örnek gösterdi.
CAN KAYBIMIZ 44'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 7 hastamız daha vefat etti. Can kaybımız 44'e yükseldi. Vaka sayımız ise 1872'ye çıktı" ifadesini kullandı.
İSTANBUL'DA TAKSİYE ÜCRETSİZ TEMİZLİK
ÜSKÜDAR Belediyesi, sağlıklı toplu taşıma için harekete geçti. Bütün taksi, dolmuş ve minibüsleri bugünden itibaren ücretsiz dezenfekte edeceğini bildirdi.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
VİRÜS en küçük kurbanı, İran'dan aldı. Corona tedavisine alınan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
BÜYÜK MİLLET BÜYÜK DEVLET
Türkiye, el ele verdi. Dünyanın birçok ülkesindeki vatandaşlarını özel uçaklarla getirdi.
THY CEO'su Bilal Ekşi, operasyonun uçuş haritasını şu sözlerle gösterdi: Büyük millet, büyük devlet...
Avrupa semalarında sadece iki uçak var, onlar da Türkiye'ye ait...
TRUMP: DEPRESYON ÖLDÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, salgının moral etkisine dikati çekti: Yakında depresyondan ölenlerin sayısı, bu virüsten ölenlerden daha fazla olacak.
PUTİN'DEN MASKELİ ZİYARET
Putin, Moskova'da Corona hastalarını ziyaret etti. Koruyucu kıyafet giydi. Solunum cihazı takınca kozmonotlara benzedi.
YAZ OKULLARI GELİYOR
Uzaktan eğitime geçen üniversiteler, bazı dersler için yaz okulu açacak. Öğrencilere 1.5 ay pratik yapma imkanı tanıyacak.
007 SARIMSAK
James Bond filminin güzel yıldızı Olga Kurylenko, Coronavirüs'ü yendi. Yaşadıkları film gibiydi:
Çok ateşlendim. Bağışıklığımı güçlendirmek için bol bol sarımsak tükettim. Günlerce limonlu su içtim.
HESABINI SORARIZ
Başkan Tayyip Erdoğan, Coronavirüs ile mücadeledeki çalışmaları İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde takip etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 5 Bakanla videokonferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:
Ürünleri yurtdışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız.
Enerjide günlük ödemelerin ertelenmesi konusunu masaya yatırmanızda fayda olur. Doğalgaz ve elektriğin kapanması söz konusu değil. Çünkü bu devlet sosyal devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.
Uzaktan eğitim çalışmalarını ben de takip ettim. Okul tatilinin uzatılmasıyla ilgili gönlüm Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. İşin ehli onlar.
HASAN AY
BU YAZ KAMPÜSTEYİZ
Coronavirüs ile mücadelede, üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti. Ancak uzaktan eğitimi mümkün olmayan uygulamalı dersler için yaz öğretimine geçileceği belirtildi. Yani bazı üniversiteler yazın eğitim-öğretime devam edecek. Dersler 1 ila 1.5 ay arasında verilecek. Bu durumda bazı fakülteler Ekim'de değil, Kasım'da yeni akademik yıla başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın TV üzerinden yaptığı derslere benzer bir sistemin YÖK tarafından kurulması da gündemde.
EVDE KAL KARDEŞİM
Kahramanmaraş Elbistan'da üniversiteye hazırlanan Enes Balık, matematik sorusunu çözemedi. Durumu Twitter'dan Elbistan Belediyesi'ne söyledi. Yetkililer, cevabını "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.
CEYDA KARAASLAN
DÜNYA NEFES ALDI
Salgın, insanları eve kapattı. Kimse aracıyla yola çıkmadı. Fabrikalar çalışmadı. Dünya nefes aldı. Hava kirliliği yüzde 30 azaldı
CORONAVİRÜS, dünyayı esir aldı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti, fabrikalar kapatıldı. Trafik yoğunluğunun azalması nedeniyle hava kirliliği de azalmaya başladı. Özellikle İstanbul'da, virüsten korunmak için insanlar araçlarıyla sokağa çıkmadı. Hava kirliliğinin yüzde 30 oranında azaldığı saptandı. Avrupa'da da yüzlerce şehir nefes aldı. Kanalların temizlendiği ve balık türlerinin çoğaldığı vurgulandı.
90 BİN CAMİDEN DUALAR YÜKSELDİ
Diyanet İşleri Başkan lığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi. Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya tüm Türkiye'deki vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.
AKLIMIZI CORONA!
ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Türkiye, ilk günden itibaren virüse karşı önemli tedbirler aldı. Vatandaşlara, mümkün olduğunca "Sokağa çıkmayın" evde kalın çağrısı yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Türk halkı, Coronavirüsle mücadelede sınırları zorladı. Kimi komşusuyla beş çayı için yeni çözümler aradı. Belediye ekipleri ise sokakta 'dede avına' çıktı.
AYDIN'DA polis ekipleri kurallara uymayıp evden çıkan yaşlılara para cezası uyguladı.
GAZİANTEP'TE ekilpler dün parkta oturan yaşlıları tespit etti.
SİNOP'TA yasak olmasına rağmen sokağa çıkan bir nineyi polis ekipleri eve bıraktı.
BALIKESİR'DE polis ekipleri risk grubundaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
O TERBİYESİZLER GÖZALTINDA
ANKARA'DA M.T.E. isimli bir genç, sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak korkutmaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaştı. Dün gözaltına alındı.
İSTANBUL Bağcılar'da ise yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis, o zorbayı yakaladı.
VİRÜS DEĞİl EPİLEPSİ
Virüs paniği, 81 ile yayıldı. Dün Bingöl'de epilepsi krizi geçiren Ramazan Dendeş yere yığıldı.
Corona şüphesi nedeniyle kimse ona yardımcı olmadı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dendeş'in durumunun iyi olduğu açıklandı.
KOMŞU BUGÜNDE LAZIM
Adana'da Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş 5 çayına ara vermek istemedi. Balkondan balkona yoğurt kovası asılı ip gerdi. Birbirlerine poğaça ve börek ikram etti.
'KARANTİNA'ALTI...
Antalya'da vatandaşlar evde kal çağrısına uydu. Konyaaltı Sahili'nin tadını ise turistler çıkardı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte turistler bol bol yüzüp güneşlendi.
Adana'da askeri kamuflajlı yaşlı bir dede ağaca tırmandı. Baş aşağı asılı halde komando marşı söyleyip virüse meydan okudu.
TARİHİ SESSİZLİK
Yüzlerce yıllık tarihiyle Kapalı Çarşı, dün 'tarihi' günlerinden birini yaşadı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı ziyaretçi giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Esnaf ve çalışanlar kimlik kontrolüyle içeri alındı.
TABUTLU UYARI
Bolu'da Murat Çalık, evden çıkanları aracının üstüne koyduğu tabutla uyardı. Sela okutarak gezen Çalık'ın, aracı bağlandı. Kendisine de 400 lira ceza yazıldı.
FRANSIZ KALMADILAR
DÜNYA, Coronavirüs'e çözüm aradı. Türklerin gözbebeği kolonyanın yıldızı parladı. Fransız haber ajansı AFP, kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlıklı haberde Türk kolonyasının Coronavirüs'ten koruduğu anlatıldı.
İRAN SINIR KAPISI KAPANDI
VAN'DA Corovavirüs'e karşı alınan tedbirler daha da arttrıldı. İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yolcu giriş ve çıkışları dün gece yarısı itibariyle geçici süreyle durduruldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili açıklama yaptı. "Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık" ifadesini kullandı.
SOYLU'DAN ÇAĞRI: EVDE KALIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından halka "Evde kalın" çağrısı yaptı. Paylaşımında "Büyüklerimiz evde kalarak sadece Coronavirüs'ten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadesini kullandı.
CAN KAYBIMIZ 44'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Koca, "Kaybımız 44'e çıktı. Biri KOAH hastasıydı. 6'sı ise ileri yaştaydı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. Vaka sayısı ise 1872'ye yükseldi. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadesini kullandı.
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