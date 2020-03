Kovid-19'la mücadelede hayat kurtaran sayılar

Dr. Gamze Uçar Coronavirüs'ten korunmanın etkili yollarını sayılarla anlattı:Ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın.İnsanlarla aranıza mesafe koyun.Sık sık su için.Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.Başkan Erdoğan, bakanlara video konferansla seslendi. Corona savaşı ile ilgili net talimatlar verdi: Bilim Kurulu ne derse onu yapın.

Fırsatçılara hesabını sorarız.Kesinti söz konusu bile olamaz.Hastanede gözetim altında tutulan Terim'in genel durumu iyi. Ateşi yok, hafif öksürüğü var. Fatih Terim 'in Corona'ya yakalanması Galatasaray'ı şoka uğrattı. Ezeli rakipleri başta olmak üzere tüm dünyadan destek mesajı yağdı.Taraftar ise İmparator'a kendi sözleriyle çağrı yaptı:Bir an önce sağlığına kavuş...En kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz.Bunun da üstesinden geleceksin.Kalbim ve dualarım sizinle...Geçmış olsun Terim! Güzel haberlerini bekliyoruz.Londra'da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp, Corona'yı alt etti. Şaşkın bakışlar arasında evine gönderildi.Doktorlar, Kahramanmaraşlı İbrahim Dede'nin bağışıklığının çok kuvvetli olduğunu söyledi. Bütün İngilizler'e örnek gösterdi.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 7 hastamız daha vefat etti. Can kaybımız 44'e yükseldi. Vaka sayımız ise 1872'ye çıktı" ifadesini kullandı.ÜSKÜDAR Belediyesi, sağlıklı toplu taşıma için harekete geçti. Bütün taksi, dolmuş ve minibüsleri bugünden itibaren ücretsiz dezenfekte edeceğini bildirdi.VİRÜS en küçük kurbanı, İran'dan aldı. Corona tedavisine alınan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.Türkiye, el ele verdi. Dünyanın birçok ülkesindeki vatandaşlarını özel uçaklarla getirdi.THY CEO'su Bilal Ekşi, operasyonun uçuş haritasını şu sözlerle gösterdi: Büyük millet, büyük devlet...Avrupa semalarında sadece iki uçak var, onlar da Türkiye'ye ait...ABD Başkanı Donald Trump, salgının moral etkisine dikati çekti: Yakında depresyondan ölenlerin sayısı, bu virüsten ölenlerden daha fazla olacak.

Putin, Moskova'da Corona hastalarını ziyaret etti. Koruyucu kıyafet giydi. Solunum cihazı takınca kozmonotlara benzedi.Uzaktan eğitime geçen üniversiteler, bazı dersler için yaz okulu açacak. Öğrencilere 1.5 ay pratik yapma imkanı tanıyacak.

James Bond filminin güzel yıldızı Olga Kurylenko, Coronavirüs'ü yendi. Yaşadıkları film gibiydi:Çok ateşlendim. Bağışıklığımı güçlendirmek için bol bol sarımsak tükettim. Günlerce limonlu su içtim.Tayyip Erdoğan, Coronavirüs ile mücadeledeki çalışmaları İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde takip etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 5 Bakanla videokonferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:yurtdışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız.günlük ödemelerin ertelenmesi konusunu masaya yatırmanızda fayda olur. Doğalgaz ve elektriğin kapanması söz konusu değil. Çünkü bu devlet sosyal devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.Uzaktan eğitim çalışmalarını ben de takip ettim. Okul tatilinin uzatılmasıyla ilgili gönlüm Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. İşin ehli onlar.ile mücadelede, üniversiteleruzaktan eğitim sistemine geçti. Ancakuzaktan eğitimi mümkün olmayan uygulamalıdersler için yaz öğretimine geçileceğibelirtildi. Yani bazı üniversiteler yazınDersler1 ila 1.5 ay arasında verilecek. Bu durumdabazı fakülteler Ekim'de değil, Kasım'dayeni akademik yıla başlayacak. Milli EğitimBakanlığı'nın TV üzerinden yaptığı derslerebenzer bir sistemin YÖK tarafından kurulmasıda gündemde.Kahramanmaraş Elbistan'da üniversiteye hazırlanan Enes Balık, matematik sorusunu çözemedi. Durumu Twitter'dan Elbistan Belediyesi'ne söyledi. Yetkililer, cevabını "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.Salgın, insanları eve kapattı. Kimse aracıyla yola çıkmadı. Fabrikalar çalışmadı. Dünya nefes aldı. Hava kirliliği yüzde 30 azaldı, dünyayı esir aldı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti, fabrikalar kapatıldı. Trafik yoğunluğunun azalması nedeniyle hava kirliliği de azalmaya başladı. Özellikle İstanbul'da, virüsten korunmak için insanlar araçlarıyla sokağa çıkmadı. Hava kirliliğinin yüzde. Avrupa'da da yüzlerce şehir nefes aldı.

Diyanet İşleri Başkan lığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi. Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya tüm Türkiye'deki vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Türkiye, ilk günden itibaren virüse karşı önemli tedbirler aldı. Vatandaşlara, mümkün olduğuncaevde kalın çağrısı yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Türk halkı, Coronavirüsle mücadelede sınırları zorladı. Kimi komşusuyla beş çayı için yeni çözümler aradı. Belediye ekipleri ise sokakta 'dede avına' çıktı.AYDIN'DA polis ekipleri kurallara uymayıp evden çıkan yaşlılara para cezası uyguladı.GAZİANTEP'TE ekilpler dün parkta oturan yaşlıları tespit etti.SİNOP'TA yasak olmasına rağmen sokağa çıkan bir nineyi polis ekipleri eve bıraktı.BALIKESİR'DE polis ekipleri risk grubundaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.M.T.E. isimli bir genç, sokağa çıkanpolis gibi davranarak korkutmaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaştı. Dün gözaltına alındı.Bağcılar'da ise yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis, o zorbayı yakaladı.Virüs paniği, 81 ile yayıldı. Dün Bingöl'de epilepsi krizi geçiren Ramazan Dendeş yere yığıldı.şüphesi nedeniyle kimse ona yardımcı olmadı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dendeş'in durumunun iyi olduğu açıklandı.Adana'da Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş 5 çayına ara vermek istemedi. Balkondan balkona yoğurt kovası asılı ip gerdi. Birbirlerine poğaça ve börek ikram etti.Antalya'da vatandaşlar evde kal çağrısına uydu. Konyaaltı Sahili'nin tadını ise turistler çıkardı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte turistler bol bol yüzüp güneşlendi.Adana'da askeri kamuflajlı yaşlı bir dede ağaca tırmandı. Baş aşağı asılı halde komando marşı söyleyip virüse meydan okudu.Yüzlerce yıllık tarihiyle Kapalı Çarşı, dün 'tarihi' günlerinden birini yaşadı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı ziyaretçi giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Esnaf ve çalışanlar kimlik kontrolüyle içeri alındı.Bolu'da Murat Çalık, evden çıkanları aracının üstüne koyduğu tabutla uyardı. Sela okutarak gezen Çalık'ın, aracı bağlandı. Kendisine de 400 lira ceza yazıldı., Coronavirüs'e çözüm aradı. Türklerin gözbebeği kolonyanın yıldızı parladı. Fransız haber ajansıkolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlıklı haberdeCorovavirüs'e karşı alınan tedbirler daha da arttrıldı. İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yolcu giriş ve çıkışları dün gece yarısı itibariyle geçici süreyle durduruldu.Eğitim Bakanıuzaktan eğitimin ilk gününde eskiidamını konu alan animasyonun ortaokulile ilgili açıklama yaptı. "Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık" ifadesini kullandı.Bakanı Süleyman Soyluhalka "Evde kalın" çağrısı yaptı. Paylaşımında "Büyüklerimiz evde kalarak sadeceelinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadesini kullandı.Bakanı Fahrettin Koca, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Koca, "Kaybımız 44'e çıktı. Biri KOAH hastasıydı. 6'sı ise ileri yaştaydı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. Vaka sayısı ise 1872'ye yükseldi. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadesini kullandı.