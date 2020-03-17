Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı! Yaşadığı zor anları anlattı: Ateşler içinde yanıyordum...
James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace'ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tüm dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs'e yakalanan oyuncu Olga Kurylenko yaşadıklarını Instagram'dan anlattı. 40 yaşındaki Ukrayna doğumlu oyuncu Kurylenko, Instagram hesabından hem kendisine iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti hem de yaşadığı zor anları paylaştı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini ifade etti. İşte Bond kızı Olga Kurylenko'nun koronavirüs deneyimi...
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 2008 yılında çekilen Quantum of Solace'ta 'Bond kızı' olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.
"NEDEN HASTANEDE DEĞİLİM?"
Kurylenko, mesajına kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederek başladı. Sonra da kendisine corona virüs ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruları yanıtladı.
Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.
"TAKSİDEN BİLE KAPMIŞ OLABİLİRİM"
Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı. Olga Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir" diye yanıt verdiği. Bindiği taksiden bile almış olabileceğini belirtti.