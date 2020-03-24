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Son dakika: Kovid-19'a karşı 'deki 90 bin camiden dualar yükseldi

Son dakika haberine göre, ’nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi. Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 21:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 21:04
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90 bin camiden dualar yükseldi
'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi.

Yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaza izin verilmeyen camilerde dün okunan yatsı namazının ardından dua edildi.

Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

İŞTE OKUNAN DUALAR




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