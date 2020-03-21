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Son dakika haberi... Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

tarafındana 81 il Valiliğine gönderilen genelge ile, koronavirüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak

  • Güncel
  • 21.03.2020 14:37
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 14:54
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Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

Koronanirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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