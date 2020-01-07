Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi vurarak darbeyi önleyen Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada cezalar kesinleşti. 18 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onandı.
- Güncel
- 07.01.2020
- Gazete
Darbecilerin cezasına onay
Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi vurarak darbeyi önleyen Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada cezalar kesinleşti. 18 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onandı.
- AK Parti MKYK'nın perde arkası
- Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi
- Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.