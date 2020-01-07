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Darbecilerin cezasına onay

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi vurarak darbeyi önleyen Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada cezalar kesinleşti. 18 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onandı.

Darbecilerin cezasına onay
Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi vurarak darbeyi önleyen Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada cezalar kesinleşti. 18 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onandı.

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